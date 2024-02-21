https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928726756.html

Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.02.2024

Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение двум украинским бригадам, потери Киева составили до 210 солдат, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:10

2024-02-21T14:10

2024-02-21T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

киев

старомайорское

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение двум украинским бригадам, потери Киева составили до 210 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий отразили контратаку противника в районе населенного пункта Новозлатополь Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также ВС РФ нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах Владимировки и Старомайорского в ДНР."Потери противника составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - добавили в МО РФ.

https://radiosputnik.ru/20240221/avdeevka-1928689319.html

https://ria.ru/20240220/svo-1928574681.html

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киев

старомайорское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, старомайорское