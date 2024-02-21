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Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.02.2024
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14:10 21.02.2024 (обновлено: 14:17 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928726756.html
Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.02.2024
Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение двум украинским бригадам, потери Киева составили до 210 солдат, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:10
2024-02-21T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
киев
старомайорское
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение двум украинским бригадам, потери Киева составили до 210 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий отразили контратаку противника в районе населенного пункта Новозлатополь Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также ВС РФ нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах Владимировки и Старомайорского в ДНР."Потери противника составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - добавили в МО РФ.
https://radiosputnik.ru/20240221/avdeevka-1928689319.html
https://ria.ru/20240220/svo-1928574681.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Старомайорское
Российские военные отразили контратаку на Южнодонецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 210 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили контратаку украинских войск и нанесли поражение двум украинским бригадам, потери Киева составили до 210 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий отразили контратаку противника в районе населенного пункта Новозлатополь Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также ВС РФ нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах Владимировки и Старомайорского в ДНР.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - добавили в МО РФ.
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