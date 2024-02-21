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Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне - РИА Новости, 21.02.2024
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05:03 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928624929.html
Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне
Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне - РИА Новости, 21.02.2024
Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:03
2024-02-21T05:03
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. &quot;На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции разведчики группировки войск &quot;Восток&quot; обнаружили замаскированные позиции с живой силой ВСУ&quot;, - рассказали в МО РФ.Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили боевиков ВСУ, окопавшихся на своих позициях", - сообщили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне

МО: артиллерия группировки "Восток" уничтожила около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«

"На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции разведчики группировки войск "Восток" обнаружили замаскированные позиции с живой силой ВСУ", - рассказали в МО РФ.

Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили боевиков ВСУ, окопавшихся на своих позициях", - сообщили в МО РФ.
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