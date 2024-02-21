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Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне
Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне - РИА Новости, 21.02.2024
Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:03
2024-02-21T05:03
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции разведчики группировки войск "Восток" обнаружили замаскированные позиции с живой силой ВСУ", - рассказали в МО РФ.Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили боевиков ВСУ, окопавшихся на своих позициях", - сообщили в МО РФ.
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Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне
МО: артиллерия группировки "Восток" уничтожила около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции разведчики группировки войск "Восток" обнаружили замаскированные позиции с живой силой ВСУ", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили боевиков ВСУ, окопавшихся на своих позициях", - сообщили в МО РФ.
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