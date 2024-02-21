https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928624929.html

Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне

Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне - РИА Новости, 21.02.2024

Артиллеристы уничтожили около 30 солдат ВСУ в укрепрайоне

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:03

2024-02-21T05:03

2024-02-21T05:03

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные позиции и порядка 30 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции разведчики группировки войск "Восток" обнаружили замаскированные позиции с живой силой ВСУ", - рассказали в МО РФ.Уточняется, что координаты противника были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили боевиков ВСУ, окопавшихся на своих позициях", - сообщили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность