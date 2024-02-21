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Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.02.2024

Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T04:02

2024-02-21T04:02

2024-02-21T09:01

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны. "Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ, в котором хранилось восемь плавсредств противника", — рассказали в министерстве.Как уточнили в ведомстве, во время выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведкой целям на правом берегу Днепра, контролируемом ВСУ.Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Ранее командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным "Артист" рассказал РИА Новости, что подъездные пути ВСУ на правом берегу Днепра размыты и полностью, как и сама река, находятся под огневым контролем российских десантников-артиллеристов.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность