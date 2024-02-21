https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html
Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.02.2024
Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:02
2024-02-21T04:02
2024-02-21T09:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600687_0:259:2894:1887_1920x0_80_0_0_4820b4607e70964116ded97cf823c5e2.jpg
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны. "Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ, в котором хранилось восемь плавсредств противника", — рассказали в министерстве.Как уточнили в ведомстве, во время выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведкой целям на правом берегу Днепра, контролируемом ВСУ.Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Ранее командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным "Артист" рассказал РИА Новости, что подъездные пути ВСУ на правом берегу Днепра размыты и полностью, как и сама река, находятся под огневым контролем российских десантников-артиллеристов.
https://ria.ru/20240221/flag-1928613692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600687_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_fd376bbe838205bb4a32403634f26842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад моторных лодок ВСУ на Днепре