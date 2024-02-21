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Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
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04:10 21.02.2024 (обновлено: 04:35 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/smena-1928622603.html
Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки
Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки
Падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления, считает обозреватель хорватского... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:10
2024-02-21T04:35
в мире
авдеевка
украина
россия
хорватия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления, считает обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович."Больше нет символа украинского сопротивления — Авдеевка сдана, и Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его", — написал журналист.По мнению Марьяновича, украинскому президенту придется еще больше запугивать западных спонсоров "российской угрозой" Европе. Однако усилия Зеленского обречены на провал — союзникам Киева безразличны призывы о помощи, западные лидеры с легкостью найдут способ откреститься от любых обвинений в поражении Украины, добавил он.Хорватский обозреватель уверен, что после поражения в Авдеевке ВСУ превратились в "легкую цель" для масштабного наступления российской армии. В Москве, по его словам, не станут откладывать новые удары и воспользуются упадком украинской армии для быстрого продвижения на Запад."Перед российскими вооруженными силами сейчас открываются возможности для наступления, которое может привести к окончательной победе", — предположил Марьянович.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны России констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны России. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/voyna-1928366425.html
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928345870.html
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в мире, авдеевка, украина, россия, хорватия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Украина, Россия, Хорватия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки

Advance: Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления, считает обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.
"Больше нет символа украинского сопротивления — Авдеевка сдана, и Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его", — написал журналист.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки
Вчера, 05:45
По мнению Марьяновича, украинскому президенту придется еще больше запугивать западных спонсоров "российской угрозой" Европе. Однако усилия Зеленского обречены на провал — союзникам Киева безразличны призывы о помощи, западные лидеры с легкостью найдут способ откреститься от любых обвинений в поражении Украины, добавил он.
Хорватский обозреватель уверен, что после поражения в Авдеевке ВСУ превратились в "легкую цель" для масштабного наступления российской армии. В Москве, по его словам, не станут откладывать новые удары и воспользуются упадком украинской армии для быстрого продвижения на Запад.
«
"Перед российскими вооруженными силами сейчас открываются возможности для наступления, которое может привести к окончательной победе", — предположил Марьянович.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны России констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны России. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
"Худшее время". Западные СМИ раскрыли, чем обернется ВСУ потеря Авдеевки
19 февраля, 22:10
 
В миреАвдеевкаУкраинаРоссияХорватияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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