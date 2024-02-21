https://ria.ru/20240221/smena-1928622603.html

Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки

Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024

Они поменяют. Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки

Падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления, считает обозреватель хорватского... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T04:10

2024-02-21T04:10

2024-02-21T04:35

в мире

авдеевка

украина

россия

хорватия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления, считает обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович."Больше нет символа украинского сопротивления — Авдеевка сдана, и Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его", — написал журналист.По мнению Марьяновича, украинскому президенту придется еще больше запугивать западных спонсоров "российской угрозой" Европе. Однако усилия Зеленского обречены на провал — союзникам Киева безразличны призывы о помощи, западные лидеры с легкостью найдут способ откреститься от любых обвинений в поражении Украины, добавил он.Хорватский обозреватель уверен, что после поражения в Авдеевке ВСУ превратились в "легкую цель" для масштабного наступления российской армии. В Москве, по его словам, не станут откладывать новые удары и воспользуются упадком украинской армии для быстрого продвижения на Запад."Перед российскими вооруженными силами сейчас открываются возможности для наступления, которое может привести к окончательной победе", — предположил Марьянович.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны России констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны России. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240220/voyna-1928366425.html

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928345870.html

авдеевка

украина

россия

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, украина, россия, хорватия, владимир зеленский, вооруженные силы украины