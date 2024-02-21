https://ria.ru/20240221/slutskiy-1928686684.html

Слуцкий представил предвыборную программу

Слуцкий представил предвыборную программу - РИА Новости, 21.02.2024

Слуцкий представил предвыборную программу

Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:16

2024-02-21T12:16

2024-02-21T13:37

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, дата презентации программы была выбрана не случайно, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Слуцкий заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться.В основу программы кандидата от ЛДПР легли результаты Всероссийского опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!", который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России, отметили в пресс-службе ЛДПР.В программе Слуцкого учтены социальные, экономические вопросы, основной темой стала поддержка специальной военной операции, которая, как заявил Слуцкий, должна завершиться безоговорочной победой России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), политика, ситуация в днр и лнр