https://ria.ru/20240221/slutskiy-1928686684.html
Слуцкий представил предвыборную программу
Слуцкий представил предвыборную программу - РИА Новости, 21.02.2024
Слуцкий представил предвыборную программу
Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:16
2024-02-21T12:16
2024-02-21T13:37
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, дата презентации программы была выбрана не случайно, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Слуцкий заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться.В основу программы кандидата от ЛДПР легли результаты Всероссийского опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!", который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России, отметили в пресс-службе ЛДПР.В программе Слуцкого учтены социальные, экономические вопросы, основной темой стала поддержка специальной военной операции, которая, как заявил Слуцкий, должна завершиться безоговорочной победой России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), политика, ситуация в днр и лнр
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Слуцкий представил предвыборную программу
Слуцкий приурочил предвыборную программу к годовщине признания ДНР и ЛНР
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, дата презентации программы была выбрана не случайно, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Слуцкий заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться.
Слуцкий использует имя Жириновского в баннерной кампании на выборах
В основу программы кандидата от ЛДПР легли результаты Всероссийского опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!", который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России, отметили в пресс-службе ЛДПР.
В программе Слуцкого учтены социальные, экономические вопросы, основной темой стала поддержка специальной военной операции, которая, как заявил Слуцкий, должна завершиться безоговорочной победой России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин