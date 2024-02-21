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Слуцкий представил предвыборную программу - РИА Новости, 21.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:16 21.02.2024 (обновлено: 13:37 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/slutskiy-1928686684.html
Слуцкий представил предвыборную программу
Слуцкий представил предвыборную программу - РИА Новости, 21.02.2024
Слуцкий представил предвыборную программу
Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:16
2024-02-21T13:37
выборы президента россии — 2024
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, дата презентации программы была выбрана не случайно, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Слуцкий заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться.В основу программы кандидата от ЛДПР легли результаты Всероссийского опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!", который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России, отметили в пресс-службе ЛДПР.В программе Слуцкого учтены социальные, экономические вопросы, основной темой стала поддержка специальной военной операции, которая, как заявил Слуцкий, должна завершиться безоговорочной победой России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), политика, ситуация в днр и лнр
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Слуцкий представил предвыборную программу

Слуцкий приурочил предвыборную программу к годовщине признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий выступает на презентации своей предвыборной программы в Москве
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий выступает на презентации своей предвыборной программы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий выступает на презентации своей предвыборной программы в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, дата презентации программы была выбрана не случайно, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Слуцкий заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться.
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В основу программы кандидата от ЛДПР легли результаты Всероссийского опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!", который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России, отметили в пресс-службе ЛДПР.
В программе Слуцкого учтены социальные, экономические вопросы, основной темой стала поддержка специальной военной операции, которая, как заявил Слуцкий, должна завершиться безоговорочной победой России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
 
Выборы президента России — 2024РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)ПолитикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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