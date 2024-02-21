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Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/shmygal-1928784442.html
Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль
Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 21.02.2024
Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль
Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:38
2024-02-21T16:38
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
нато
вооруженные силы украины
сергей лавров
евросоюз
дмитрий песков
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. &quot;Есть несколько причин (нехватки снарядов), но одна из них в том, что число производимых в странах Америки и ЕС снарядов недостаточно. А также еще одна субъективная причина в том, что есть задержка с военной помощью от США. С этого момента и в марте это начнет решительно глубокое влияние на фронте. Украина увеличила производство беспилотников в 100 раз, а также занимается производством снарядов, но не достигает нужного количества&quot;, - сказал Шмыгаль японскому телеканалу NHK.Он пояснил, что у России есть большие заводы, и она "проводит в 10 раз больше обстрелов, чем Украина". Премьер-министр Украины находился с визитом в Японии, где принимал участие в двусторонней конференции по продвижению помощи для восстановления Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
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украина, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Евросоюз, Дмитрий Песков, США, Россия
Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: нехватка снарядов для ВСУ в марте повлияет на ситуацию на фронте

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.
«

"Есть несколько причин (нехватки снарядов), но одна из них в том, что число производимых в странах Америки и ЕС снарядов недостаточно. А также еще одна субъективная причина в том, что есть задержка с военной помощью от США. С этого момента и в марте это начнет решительно глубокое влияние на фронте. Украина увеличила производство беспилотников в 100 раз, а также занимается производством снарядов, но не достигает нужного количества", - сказал Шмыгаль японскому телеканалу NHK.

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Он пояснил, что у России есть большие заводы, и она "проводит в 10 раз больше обстрелов, чем Украина".
Премьер-министр Украины находился с визитом в Японии, где принимал участие в двусторонней конференции по продвижению помощи для восстановления Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальНАТОВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровЕвросоюзДмитрий ПесковСШАРоссия
 
 
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