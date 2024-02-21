https://ria.ru/20240221/shmygal-1928784442.html

Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль

Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 21.02.2024

Нехватка снарядов для ВСУ повлияет на ситуацию на фронте, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:38

2024-02-21T16:38

2024-02-21T16:38

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

нато

вооруженные силы украины

сергей лавров

евросоюз

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131035_0:0:1522:856_1920x0_80_0_0_4c99a4c860554ac7e122190ec8e6d6f8.jpg

ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. "Есть несколько причин (нехватки снарядов), но одна из них в том, что число производимых в странах Америки и ЕС снарядов недостаточно. А также еще одна субъективная причина в том, что есть задержка с военной помощью от США. С этого момента и в марте это начнет решительно глубокое влияние на фронте. Украина увеличила производство беспилотников в 100 раз, а также занимается производством снарядов, но не достигает нужного количества", - сказал Шмыгаль японскому телеканалу NHK.Он пояснил, что у России есть большие заводы, и она "проводит в 10 раз больше обстрелов, чем Украина". Премьер-министр Украины находился с визитом в Японии, где принимал участие в двусторонней конференции по продвижению помощи для восстановления Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, сша, россия