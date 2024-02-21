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Республиканцы в конгрессе США ожидают шатдауна правительства, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
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05:54 21.02.2024 (обновлено: 05:55 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/shatdaun-1928628298.html
Республиканцы в конгрессе США ожидают шатдауна правительства, пишут СМИ
Республиканцы в конгрессе США ожидают шатдауна правительства, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
Республиканцы в конгрессе США ожидают шатдауна правительства, пишут СМИ
Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:54
2024-02-21T05:55
в мире
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майк джонсон
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники. "За закрытыми дверями республиканцы в палате представителей перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна правительства", - говорится в публикации. По словам собеседников, американское правительство все-таки прекратит свою работу из-за отсутствия как постоянного бюджета, также и непринятия очередной временной резолюции. "Люди предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней", - заявил изданию один из республиканских законодателей. По данным авторов публикации, спикеру палаты представителей США Майку Джонсону после возвращения конгрессменов с текущего перерыва предстоит сделать выбор между тем, чтобы продолжать сражаться с демократами по вопросу бюджета, что угрожает отсутствием решения по финансированию правительства, либо заключить с ними сделку, что ставит под угрозу его собственный пост. В январе президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, вновь избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы. Ранее соответствующую временную резолюцию одобрили сенат и палата представителей. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта.
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в мире, сша, майк джонсон, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Майк Джонсон, Джо Байден, Конгресс США
Республиканцы в конгрессе США ожидают шатдауна правительства, пишут СМИ

Axios: республиканцы в палате представителей США ожидают шатдауна правительства

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники.
«
"За закрытыми дверями республиканцы в палате представителей перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна правительства", - говорится в публикации.
По словам собеседников, американское правительство все-таки прекратит свою работу из-за отсутствия как постоянного бюджета, также и непринятия очередной временной резолюции. "Люди предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней", - заявил изданию один из республиканских законодателей.
По данным авторов публикации, спикеру палаты представителей США Майку Джонсону после возвращения конгрессменов с текущего перерыва предстоит сделать выбор между тем, чтобы продолжать сражаться с демократами по вопросу бюджета, что угрожает отсутствием решения по финансированию правительства, либо заключить с ними сделку, что ставит под угрозу его собственный пост.
В январе президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, вновь избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы. Ранее соответствующую временную резолюцию одобрили сенат и палата представителей. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта.
Временная резолюция включает выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта.
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