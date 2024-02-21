https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928760696.html

Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик

Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик - РИА Новости, 21.02.2024

Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) старается отбить любую возможность присоединения к санкциям против Москвы и отказывается двигаться в сторону... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:56

2024-02-21T15:56

2024-02-21T15:56

республика сербская

в мире

россия

москва

владимир путин

милорад додик

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928755979_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_aa6974babc54caee1d3a6da84bbeaef0.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) старается отбить любую возможность присоединения к санкциям против Москвы и отказывается двигаться в сторону членства в НАТО, заявил президент республики Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию встречи вёл телеканал "Россия 24"."Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", - сказал ДодикОн добавил, что Республика Сербская подвергается большому давлению со стороны Запада и живет в "сложной ситуации", буквально "под протекторатом" западных стран, в условиях "интервенции".

https://ria.ru/20240126/vstrechi-1923686062.html

республика сербская

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика сербская, в мире, россия, москва, владимир путин, милорад додик, нато