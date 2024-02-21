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Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик - РИА Новости, 21.02.2024
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15:56 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928760696.html
Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик
Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик - РИА Новости, 21.02.2024
Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) старается отбить любую возможность присоединения к санкциям против Москвы и отказывается двигаться в сторону... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:56
2024-02-21T15:56
республика сербская
в мире
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) старается отбить любую возможность присоединения к санкциям против Москвы и отказывается двигаться в сторону членства в НАТО, заявил президент республики Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию встречи вёл телеканал "Россия 24"."Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", - сказал ДодикОн добавил, что Республика Сербская подвергается большому давлению со стороны Запада и живет в "сложной ситуации", буквально "под протекторатом" западных стран, в условиях "интервенции".
https://ria.ru/20240126/vstrechi-1923686062.html
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республика сербская, в мире, россия, москва, владимир путин, милорад додик, нато
Республика Сербская, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Милорад Додик, НАТО
Республика Сербская на хочет присоединяться к санкциям, заявил Додик

Додик: Республика Сербская отвергает возможность введения санкций против России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик во время встречи в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик во время встречи в Казани
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) старается отбить любую возможность присоединения к санкциям против Москвы и отказывается двигаться в сторону членства в НАТО, заявил президент республики Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию встречи вёл телеканал "Россия 24".
«
"Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО", - сказал Додик
Он добавил, что Республика Сербская подвергается большому давлению со стороны Запада и живет в "сложной ситуации", буквально "под протекторатом" западных стран, в условиях "интервенции".
Президент РФ Владимир Путин и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном
26 января, 15:36
 
Республика СербскаяВ миреРоссияМоскваВладимир ПутинМилорад ДодикНАТО
 
 
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