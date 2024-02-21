https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928734195.html

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный - РИА Новости, 21.02.2024

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный, следует из документа,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:37

2024-02-21T14:37

2024-02-21T15:03

лондон

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россия

великобритания

алексей навальный*

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный, следует из документа, опубликованного британским правительством.В нем указан начальник ИК полковник Калинин Вадим Константинович и пятеро лиц, представленных как заместители начальника ИК: Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов. Их обвиняют в "жестоком обращении, которое, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального, включая неспособность обеспечить предоставление адекватной медицинской помощи и/или неспособность обеспечить своевременный доступ экстренных служб для оказания помощи".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928565127.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928210616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лондон, происшествия, россия, великобритания, алексей навальный*, санкции в отношении россии