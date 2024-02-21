Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный
Британия запретила въезд сотрудникам ИК-3 на Ямале, где умер Навальный
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный, следует из документа, опубликованного британским правительством.
В нем указан начальник ИК полковник Калинин Вадим Константинович и пятеро лиц, представленных как заместители начальника ИК: Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов. Их обвиняют в "жестоком обращении, которое, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального, включая неспособность обеспечить предоставление адекватной медицинской помощи и/или неспособность обеспечить своевременный доступ экстренных служб для оказания помощи".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.