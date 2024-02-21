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СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц - РИА Новости, 21.02.2024
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12:37 21.02.2024 (обновлено: 20:48 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928694120.html
СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц
СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц - РИА Новости, 21.02.2024
СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц
Новый санкционный пакет ЕС против России включает около 200 компаний и физических лиц, но в него не попали новые отраслевые меры, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:37
2024-02-21T20:48
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый санкционный пакет ЕС против России включает около 200 компаний и физических лиц, но в него не попали новые отраслевые меры, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. По сообщению агентства, ЕС утвердил новый, 13-й пакет санкций против России. "В новый пакет санкций будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но не будет новых отраслевых мер", — говорится в сообщении агентства.
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц

Рейтер: новые санкции ЕС против России включают около 200 компаний и физлиц

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый санкционный пакет ЕС против России включает около 200 компаний и физических лиц, но в него не попали новые отраслевые меры, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По сообщению агентства, ЕС утвердил новый, 13-й пакет санкций против России.
"В новый пакет санкций будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но не будет новых отраслевых мер", — говорится в сообщении агентства.
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