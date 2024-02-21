https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928694120.html

СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц

СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц

Новый санкционный пакет ЕС против России включает около 200 компаний и физических лиц, но в него не попали новые отраслевые меры, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:37

2024-02-21T12:37

2024-02-21T20:48

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый санкционный пакет ЕС против России включает около 200 компаний и физических лиц, но в него не попали новые отраслевые меры, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. По сообщению агентства, ЕС утвердил новый, 13-й пакет санкций против России. "В новый пакет санкций будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но не будет новых отраслевых мер", — говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928599749.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии