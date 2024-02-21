https://ria.ru/20240221/saldo-1928803103.html

Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо

Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.02.2024

Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо

Вмешательство правительственной организации Великобритании "Британский совет" во внутренние дела России в Херсонской области не останется для нее без... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:27

2024-02-21T17:27

2024-02-21T17:50

россия

херсонская область

великобритания

владимир сальдо

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Вмешательство правительственной организации Великобритании "Британский совет" во внутренние дела России в Херсонской области не останется для нее без последствий, заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в среду, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность "Британского совета" (БС), который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. "Не хочу, чтобы сложилось ложное впечатление, будто бы функционеры "Британского совета" ходят по территории Херсонской области и вербуют здесь информаторов и диверсантов. Такого, конечно же, нет… Это первый ставший достоянием общественности факт прямого вмешательства изгнанной из России британской организации во внутренние дела РФ на Херсонщине. И для них это будет иметь последствия", - написал Сальдо. По его словам, "Британский совет" — это общеизвестная организация прикрытия британских спецслужб, под видом культурного сотрудничества "распустившая щупальца широко по всему миру". "В России её деятельность в 2018 году была прекращена, поэтому теперь функционеры "Британского совета" шерстят украинских беженцев на территории Британии, пытаясь через некоторых из них завербовать себе информаторов в новых регионах", - подчеркнул Сальдо. По его словам, их схема не сработала: попавший под дистанционное влияние "Британского совета" херсонец сам сообщил об этом правоохранительным органам. "Островных ищеек поймали за длинные торчащие уши, что, уверен, им очень неприятно. Наши спецслужбы держат развитие ситуации на контроле", - добавил Сальдо.

https://ria.ru/20240221/lugovoy-1928685064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , великобритания, владимир сальдо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика