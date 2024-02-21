Рейтинг@Mail.ru
Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 21.02.2024 (обновлено: 17:50 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/saldo-1928803103.html
Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо
Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.02.2024
Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо
Вмешательство правительственной организации Великобритании "Британский совет" во внутренние дела России в Херсонской области не останется для нее без... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:27
2024-02-21T17:50
россия
херсонская область
великобритания
владимир сальдо
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Вмешательство правительственной организации Великобритании "Британский совет" во внутренние дела России в Херсонской области не останется для нее без последствий, заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в среду, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность "Британского совета" (БС), который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. "Не хочу, чтобы сложилось ложное впечатление, будто бы функционеры "Британского совета" ходят по территории Херсонской области и вербуют здесь информаторов и диверсантов. Такого, конечно же, нет… Это первый ставший достоянием общественности факт прямого вмешательства изгнанной из России британской организации во внутренние дела РФ на Херсонщине. И для них это будет иметь последствия", - написал Сальдо. По его словам, "Британский совет" — это общеизвестная организация прикрытия британских спецслужб, под видом культурного сотрудничества "распустившая щупальца широко по всему миру". "В России её деятельность в 2018 году была прекращена, поэтому теперь функционеры "Британского совета" шерстят украинских беженцев на территории Британии, пытаясь через некоторых из них завербовать себе информаторов в новых регионах", - подчеркнул Сальдо. По его словам, их схема не сработала: попавший под дистанционное влияние "Британского совета" херсонец сам сообщил об этом правоохранительным органам. "Островных ищеек поймали за длинные торчащие уши, что, уверен, им очень неприятно. Наши спецслужбы держат развитие ситуации на контроле", - добавил Сальдо.
https://ria.ru/20240221/lugovoy-1928685064.html
https://ria.ru/20231221/uzhas-1917282659.html
россия
херсонская область
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , великобритания, владимир сальдо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Россия, Херсонская область , Великобритания, Владимир Сальдо, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Деятельность "Британского совета" не останется без ответа, заявил Сальдо

Сальдо предупредил "Британский совет" об ответе за вмешательство в дела России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Вмешательство правительственной организации Великобритании "Британский совет" во внутренние дела России в Херсонской области не останется для нее без последствий, заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в среду, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность "Британского совета" (БС), который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Депутат призвал признать "Британский Совет" террористической структурой
Вчера, 12:09
"Не хочу, чтобы сложилось ложное впечатление, будто бы функционеры "Британского совета" ходят по территории Херсонской области и вербуют здесь информаторов и диверсантов. Такого, конечно же, нет… Это первый ставший достоянием общественности факт прямого вмешательства изгнанной из России британской организации во внутренние дела РФ на Херсонщине. И для них это будет иметь последствия", - написал Сальдо.
По его словам, "Британский совет" — это общеизвестная организация прикрытия британских спецслужб, под видом культурного сотрудничества "распустившая щупальца широко по всему миру".
«
"В России её деятельность в 2018 году была прекращена, поэтому теперь функционеры "Британского совета" шерстят украинских беженцев на территории Британии, пытаясь через некоторых из них завербовать себе информаторов в новых регионах", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, их схема не сработала: попавший под дистанционное влияние "Британского совета" херсонец сам сообщил об этом правоохранительным органам.
"Островных ищеек поймали за длинные торчащие уши, что, уверен, им очень неприятно. Наши спецслужбы держат развитие ситуации на контроле", - добавил Сальдо.
Фрегат Northumberland ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
21 декабря 2023, 16:48
 
РоссияХерсонская областьВеликобританияВладимир СальдоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала