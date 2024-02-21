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РЖД в январе увеличили экспортные перевозки зерна на 5,9 процента - РИА Новости, 21.02.2024
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13:16 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/rzhd-1928711336.html
РЖД в январе увеличили экспортные перевозки зерна на 5,9 процента
РЖД в январе увеличили экспортные перевозки зерна на 5,9 процента - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД в январе увеличили экспортные перевозки зерна на 5,9 процента
РЖД в январе текущего года перевезли на экспорт 1,7 миллиона тонн зерна, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:16
2024-02-21T13:16
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД в январе текущего года перевезли на экспорт 1,7 миллиона тонн зерна, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. "Всего за первый месяц года на сети железных дорог погружено 2,4 миллиона тонн зерна, что на 3,5% больше показателя января 2023 года. На экспорт отправили почти 1,7 миллиона тонн (+5,9%), в том числе в направлении: припортовых станций - 1,1 миллиона тонн (+4,1%), погранпереходов - 598,6 тысячи тонн (+9,3%)", - говорится в сообщении. Больше всего зерна перевезли на южном направлении - свыше 1 миллиона тонн. Через порты Северо-Запада отправили около 50 тысяч тонн. Экспорт зерна на этом направлении растет, в том числе за счет открытия в сентябре 2023 года нового зернового терминала в порту Высоцк. В адрес портов Дальнего Востока погрузили 19,4 тысячи тонн зерна.
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ржд, экономика
РЖД, Экономика
РЖД в январе увеличили экспортные перевозки зерна на 5,9 процента

РЖД в январе увеличили экспортные перевозки зерна на 5,9%, до 1,7 млн тонн

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД в январе текущего года перевезли на экспорт 1,7 миллиона тонн зерна, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
"Всего за первый месяц года на сети железных дорог погружено 2,4 миллиона тонн зерна, что на 3,5% больше показателя января 2023 года. На экспорт отправили почти 1,7 миллиона тонн (+5,9%), в том числе в направлении: припортовых станций - 1,1 миллиона тонн (+4,1%), погранпереходов - 598,6 тысячи тонн (+9,3%)", - говорится в сообщении.
Больше всего зерна перевезли на южном направлении - свыше 1 миллиона тонн. Через порты Северо-Запада отправили около 50 тысяч тонн. Экспорт зерна на этом направлении растет, в том числе за счет открытия в сентябре 2023 года нового зернового терминала в порту Высоцк. В адрес портов Дальнего Востока погрузили 19,4 тысячи тонн зерна.
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