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"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.02.2024
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16:15 21.02.2024 (обновлено: 17:18 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.02.2024
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России
Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, многие страны симпатизируют ей из-за принципиальной позиции на мировой арене, пишет турецкая газета dikGAZETE. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:15
2024-02-21T17:18
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, многие страны симпатизируют ей из-за принципиальной позиции на мировой арене, пишет турецкая газета dikGAZETE.&quot;Российская Федерация вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать ее в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок&quot;, — пишет издание.По мнению автора статьи, многие государства поддерживают Россию из-за четкой антиимпериалистической и антиколониалистской позиции. Он отмечает, что Москва предпочитает общаться на равных и прилагает все усилия, чтобы защитить международно-правовые нормы, тогда как "некоторые известные страны" пытаются навязать миру свои правила.Еще одним фактором издание назвало уникальное сочетание глубоко укоренившихся традиций и открытости современным идеям. Оно приводит статистику, согласно которой Россия превосходит ведущие западные страны по расходам на образование и по доле выпускников в сфере информационных технологий.Автор подчеркивает, что изолировать Россию оказалось невозможно по многим причинам. Среди них — географические масштабы страны, численность населения, огромные ресурсы и сильная экономика. Несмотря на санкции, Россия поднялась на пятое место в мире в рейтинге стран по величине валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а в Европе занимает третье место по всем параметрам.В ноябре прошлого года, выступая на Всемирном русском народном соборе, президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Российские власти не раз заявляли, что решат все проблемы, которые им создают.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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россия, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Санкции в отношении России
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России

dikGAZETE: Россия стала лидером борьбы за справедливый миропорядок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане). Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, многие страны симпатизируют ей из-за принципиальной позиции на мировой арене, пишет турецкая газета dikGAZETE.
«

"Российская Федерация вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать ее в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок", — пишет издание.

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По мнению автора статьи, многие государства поддерживают Россию из-за четкой антиимпериалистической и антиколониалистской позиции. Он отмечает, что Москва предпочитает общаться на равных и прилагает все усилия, чтобы защитить международно-правовые нормы, тогда как "некоторые известные страны" пытаются навязать миру свои правила.
Еще одним фактором издание назвало уникальное сочетание глубоко укоренившихся традиций и открытости современным идеям. Оно приводит статистику, согласно которой Россия превосходит ведущие западные страны по расходам на образование и по доле выпускников в сфере информационных технологий.
Автор подчеркивает, что изолировать Россию оказалось невозможно по многим причинам. Среди них — географические масштабы страны, численность населения, огромные ресурсы и сильная экономика. Несмотря на санкции, Россия поднялась на пятое место в мире в рейтинге стран по величине валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а в Европе занимает третье место по всем параметрам.
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