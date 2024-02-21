https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html

"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России

"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.02.2024

"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России

Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, многие страны симпатизируют ей из-за принципиальной позиции на мировой арене, пишет турецкая газета dikGAZETE. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:15

2024-02-21T16:15

2024-02-21T17:18

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, многие страны симпатизируют ей из-за принципиальной позиции на мировой арене, пишет турецкая газета dikGAZETE."Российская Федерация вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать ее в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок", — пишет издание.По мнению автора статьи, многие государства поддерживают Россию из-за четкой антиимпериалистической и антиколониалистской позиции. Он отмечает, что Москва предпочитает общаться на равных и прилагает все усилия, чтобы защитить международно-правовые нормы, тогда как "некоторые известные страны" пытаются навязать миру свои правила.Еще одним фактором издание назвало уникальное сочетание глубоко укоренившихся традиций и открытости современным идеям. Оно приводит статистику, согласно которой Россия превосходит ведущие западные страны по расходам на образование и по доле выпускников в сфере информационных технологий.Автор подчеркивает, что изолировать Россию оказалось невозможно по многим причинам. Среди них — географические масштабы страны, численность населения, огромные ресурсы и сильная экономика. Несмотря на санкции, Россия поднялась на пятое место в мире в рейтинге стран по величине валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а в Европе занимает третье место по всем параметрам.В ноябре прошлого года, выступая на Всемирном русском народном соборе, президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Российские власти не раз заявляли, что решат все проблемы, которые им создают.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, санкции в отношении россии