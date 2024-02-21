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В Москве выполнили 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы - РИА Новости, 21.02.2024
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09:17 21.02.2024
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В Москве выполнили 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы
В Москве выполнили 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы - РИА Новости, 21.02.2024
В Москве выполнили 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:17
2024-02-21T09:17
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петр бирюков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что полностью завершены демонтаж и усиление конструкций, замена плит перекрытий, устройство стяжки пола, обновлены стропильная система и покрытие кровли. "В настоящее время ведутся работы по прокладке новых инженерных сетей, так как системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, установленные в здании, выработали свой ресурс. Приступили к устройству перегородок общей площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров, с их помощью будут выделены палаты, лечебные зоны, технические помещения, кабинеты для врачей и медицинского персонала", - рассказал Бирюков. По его словам, фасад здания площадью почти 3 тысячи квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. "В корпусе установят 47 окон и 196 дверей из твердых пород дерева. Они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках", - добавил заммэра. Он подчеркнул, что сохранят обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье - исторические полукруглые лучковые своды. Капремонт корпуса №2 Боткинской больницы планируется завершить в четвертом квартале этого года. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

В Москве выполнили 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили около 40% работ по капремонту корпуса №2 Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Трехэтажное кирпичное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что полностью завершены демонтаж и усиление конструкций, замена плит перекрытий, устройство стяжки пола, обновлены стропильная система и покрытие кровли.
"В настоящее время ведутся работы по прокладке новых инженерных сетей, так как системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, установленные в здании, выработали свой ресурс. Приступили к устройству перегородок общей площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров, с их помощью будут выделены палаты, лечебные зоны, технические помещения, кабинеты для врачей и медицинского персонала", - рассказал Бирюков.
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По его словам, фасад здания площадью почти 3 тысячи квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами.
"В корпусе установят 47 окон и 196 дверей из твердых пород дерева. Они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут восстановлены лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках", - добавил заммэра.
Он подчеркнул, что сохранят обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье - исторические полукруглые лучковые своды. Капремонт корпуса №2 Боткинской больницы планируется завершить в четвертом квартале этого года. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство.
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