https://ria.ru/20240221/rekonstruktsiya-1928699934.html

В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань

В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань - РИА Новости, 21.02.2024

В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань

Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:53

2024-02-21T12:53

2024-02-21T15:58

тульская область

россия

дон

владимир гриценко

дмитрий киселев

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

куликовская битва

куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 21 ФЕВ – РИА Новости. Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Проект в формате виртуальной реальности в дальнейшем станет частью новой экспозиции "Епифань. Крепость на границе поля"."Медиагруппа "Россия сегодня" продолжает развивать публицистический и познавательный сегмент новой информационной среды - виртуальной и дополненной реальности. Мы понимаем, что с молодым поколением нужно говорить на их языке, плотно взаимодействуем с такими партнерами, как музей-заповедник "Куликово поле", — прокомментировал презентацию проекта генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Квест смогут пройти посетители представительства музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале. Ежедневные сеансы запланированы в 12:00 и 15:00."VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — это своеобразное подведение итогов музеефикации малых городов Тульской области и Епифани, начатое в год 500-летия Тульского кремля и сохраняющее актуальность к новому юбилею – 650-летию Куликовской битвы. Это современный продукт для молодежи, созданный на исторической основе для будущей экспозиции о защитниках Епифани. С ним мы видим, как прошлое шагает в будущее, а музей-заповедник "Куликово поле" продолжает держать высокую планку музейного дела в воспитании патриотизма молодежи", — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина."VR-технологии, которые музею-заповеднику "Куликово поле" открыла команда разработчиков медиагруппы "Россия сегодня", дают нам безграничные возможности насытить экспозицию "Епифань. Крепость на границе поля" интересной, уникальной информацией, — считает директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко."Мы храним множество археологических предметов, но в отличие от коллекций изобразительных, этнографических музеев они не способны вызывать сильные эмоции. Многие артефакты фрагментированы, не имеют явных следов владельцев - мы не можем рассказать про них подробную историю. Однако экспонат несет на себе историческую ценность, и в квесте виртуальной реальности "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" она отлично считывается – персонажи и игроки, оказываясь в далекой эпохе, используют артефакты, присущие ей", — добавил Гриценко."Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — cовместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.

https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html

https://ria.ru/20231201/epifan-1913118231.html

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Алёна Пава

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