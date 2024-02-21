В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань
© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
МОСКВА, 21 ФЕВ – РИА Новости. Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Проект в формате виртуальной реальности в дальнейшем станет частью новой экспозиции "Епифань. Крепость на границе поля".
"Медиагруппа "Россия сегодня" продолжает развивать публицистический и познавательный сегмент новой информационной среды - виртуальной и дополненной реальности. Мы понимаем, что с молодым поколением нужно говорить на их языке, плотно взаимодействуем с такими партнерами, как музей-заповедник "Куликово поле", — прокомментировал презентацию проекта генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Квест смогут пройти посетители представительства музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале. Ежедневные сеансы запланированы в 12:00 и 15:00.
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"VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — это своеобразное подведение итогов музеефикации малых городов Тульской области и Епифани, начатое в год 500-летия Тульского кремля и сохраняющее актуальность к новому юбилею – 650-летию Куликовской битвы. Это современный продукт для молодежи, созданный на исторической основе для будущей экспозиции о защитниках Епифани. С ним мы видим, как прошлое шагает в будущее, а музей-заповедник "Куликово поле" продолжает держать высокую планку музейного дела в воспитании патриотизма молодежи", — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
"VR-технологии, которые музею-заповеднику "Куликово поле" открыла команда разработчиков медиагруппы "Россия сегодня", дают нам безграничные возможности насытить экспозицию "Епифань. Крепость на границе поля" интересной, уникальной информацией, — считает директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"
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© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4
© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4
© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
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"Мы храним множество археологических предметов, но в отличие от коллекций изобразительных, этнографических музеев они не способны вызывать сильные эмоции. Многие артефакты фрагментированы, не имеют явных следов владельцев - мы не можем рассказать про них подробную историю. Однако экспонат несет на себе историческую ценность, и в квесте виртуальной реальности "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" она отлично считывается – персонажи и игроки, оказываясь в далекой эпохе, используют артефакты, присущие ей", — добавил Гриценко.
"Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — cовместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.
"Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — cовместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.