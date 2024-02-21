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В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань - РИА Новости, 21.02.2024
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12:53 21.02.2024 (обновлено: 15:58 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/rekonstruktsiya-1928699934.html
В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань
В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань - РИА Новости, 21.02.2024
В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:53
2024-02-21T15:58
тульская область
россия
дон
владимир гриценко
дмитрий киселев
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
куликовская битва
куликово поле (заповедник)
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МОСКВА, 21 ФЕВ – РИА Новости. Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Проект в формате виртуальной реальности в дальнейшем станет частью новой экспозиции "Епифань. Крепость на границе поля"."Медиагруппа "Россия сегодня" продолжает развивать публицистический и познавательный сегмент новой информационной среды - виртуальной и дополненной реальности. Мы понимаем, что с молодым поколением нужно говорить на их языке, плотно взаимодействуем с такими партнерами, как музей-заповедник "Куликово поле", — прокомментировал презентацию проекта генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Квест смогут пройти посетители представительства музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале. Ежедневные сеансы запланированы в 12:00 и 15:00.&quot;VR-квест &quot;Ворота Куликова поля. Битва за Епифань&quot; — это своеобразное подведение итогов музеефикации малых городов Тульской области и Епифани, начатое в год 500-летия Тульского кремля и сохраняющее актуальность к новому юбилею – 650-летию Куликовской битвы. Это современный продукт для молодежи, созданный на исторической основе для будущей экспозиции о защитниках Епифани. С ним мы видим, как прошлое шагает в будущее, а музей-заповедник &quot;Куликово поле&quot; продолжает держать высокую планку музейного дела в воспитании патриотизма молодежи&quot;, — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина."VR-технологии, которые музею-заповеднику "Куликово поле" открыла команда разработчиков медиагруппы "Россия сегодня", дают нам безграничные возможности насытить экспозицию "Епифань. Крепость на границе поля" интересной, уникальной информацией, — считает директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко."Мы храним множество археологических предметов, но в отличие от коллекций изобразительных, этнографических музеев они не способны вызывать сильные эмоции. Многие артефакты фрагментированы, не имеют явных следов владельцев - мы не можем рассказать про них подробную историю. Однако экспонат несет на себе историческую ценность, и в квесте виртуальной реальности "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" она отлично считывается – персонажи и игроки, оказываясь в далекой эпохе, используют артефакты, присущие ей", — добавил Гриценко."Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — cовместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.
https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html
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тульская область, россия, дон, владимир гриценко, дмитрий киселев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), куликовская битва, куликово поле (заповедник), риа новости, виртуальная реальность, миа "россия сегодня", культура, vr-проект, музеи, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Тульская область, Россия, Дон, Владимир Гриценко, Дмитрий Киселев, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Куликовская битва, Куликово поле (заповедник), РИА Новости, Виртуальная реальность, МИА "Россия сегодня", Культура, VR-проект, Музеи, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике

В музее "Куликово поле" презентовали VR-реконструкцию битвы за Епифань

© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта Ворота Куликова поля. Битва за Епифань
© Музей-заповедник "Куликово поле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ФЕВ – РИА Новости. Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" состоялась в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле" в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Проект в формате виртуальной реальности в дальнейшем станет частью новой экспозиции "Епифань. Крепость на границе поля".
"Медиагруппа "Россия сегодня" продолжает развивать публицистический и познавательный сегмент новой информационной среды - виртуальной и дополненной реальности. Мы понимаем, что с молодым поколением нужно говорить на их языке, плотно взаимодействуем с такими партнерами, как музей-заповедник "Куликово поле", — прокомментировал презентацию проекта генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проекты РИА Новости и музея Куликово поле стали частью выставки Россия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Проекты РИА Новости и музея "Куликово поле" стали частью выставки "Россия"
8 декабря 2023, 15:54
Квест смогут пройти посетители представительства музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале. Ежедневные сеансы запланированы в 12:00 и 15:00.
«

"VR-квест "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — это своеобразное подведение итогов музеефикации малых городов Тульской области и Епифани, начатое в год 500-летия Тульского кремля и сохраняющее актуальность к новому юбилею – 650-летию Куликовской битвы. Это современный продукт для молодежи, созданный на исторической основе для будущей экспозиции о защитниках Епифани. С ним мы видим, как прошлое шагает в будущее, а музей-заповедник "Куликово поле" продолжает держать высокую планку музейного дела в воспитании патриотизма молодежи", — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

"VR-технологии, которые музею-заповеднику "Куликово поле" открыла команда разработчиков медиагруппы "Россия сегодня", дают нам безграничные возможности насытить экспозицию "Епифань. Крепость на границе поля" интересной, уникальной информацией, — считает директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта Ворота Куликова поля. Битва за Епифань
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 4
© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта Ворота Куликова поля. Битва за Епифань
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4
© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта Ворота Куликова поля. Битва за Епифань
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4
© Музей-заповедник "Куликово поле"Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
Презентация VR-проекта Ворота Куликова поля. Битва за Епифань
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4
Презентация VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань"
© Музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 4
"Мы храним множество археологических предметов, но в отличие от коллекций изобразительных, этнографических музеев они не способны вызывать сильные эмоции. Многие артефакты фрагментированы, не имеют явных следов владельцев - мы не можем рассказать про них подробную историю. Однако экспонат несет на себе историческую ценность, и в квесте виртуальной реальности "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" она отлично считывается – персонажи и игроки, оказываясь в далекой эпохе, используют артефакты, присущие ей", — добавил Гриценко.

"Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" — cовместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Реконструкция является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.
VR-битва за Епифань. Реконструкция сражения века - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
VR-битва за Епифань. Реконструкция сражения века
1 декабря 2023, 14:00
 
Тульская областьРоссияДонВладимир ГриценкоДмитрий КиселевМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Куликовская битваКуликово поле (заповедник)РИА НовостиВиртуальная реальностьМИА "Россия сегодня"КультураVR-проектМузеиСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебнике
 
 
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