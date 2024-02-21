https://ria.ru/20240221/registratsiya-1928506287.html
Началась регистрация предпринимателей для участия в конкурсе "Создай НАШЕ"
Началась регистрация предпринимателей для участия в конкурсе "Создай НАШЕ" - РИА Новости, 21.02.2024
Началась регистрация предпринимателей для участия в конкурсе "Создай НАШЕ"
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", сообщает... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:00
2024-02-21T10:00
2024-02-21T11:19
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корпорация мсп
россия
александр исаевич
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", сообщает пресс-служба корпорации.В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Регистрация открылась на цифровой платформе МСП.РФ, подать заявки можно до 10 марта.Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" в размере один миллион рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании."В нашей стране сейчас четыре миллиона ИП, в возрасте до 35 лет их более одного миллиона, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дела. Ведь любой бизнес всегда сопряжен с риском. Поэтому очень важно поддерживать тех, кто готов пробовать и открывать свое дело", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.По словам директора центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно, федеральный конкурс "Создай НАШЕ" — это продолжение комплексной работы Агентства по поддержке молодых предпринимателей, которая сейчас активно ведется, в том числе на платформе "Конструкториум"."Как и в случае с платформой, во время проведения "Создай НАШЕ" мы придерживаемся принципов открытости и доступности, реализуя онлайн-формат и предоставляя возможность участия для молодых людей со всей страны", — подчеркнул Вайно.Сегодня в общепите большая часть работников — это молодые люди, отметил член конкурсной комиссии "Создай НАШЕ" Антон Пинский, имеющий ресторанный бизнес. Именно молодежь, по его словам, во многом определяет сейчас векторы развития в этой сфере, и многие, начав путь с официанта, становятся бизнесменами и рестораторами.Конкурсная программа организована по двум трекам: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до двух лет". Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе - разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей.
https://ria.ru/20240219/ferma-1928298629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, россия, александр исаевич, агентство стратегических инициатив (аси)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Россия, Александр Исаевич, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", сообщает пресс-служба корпорации.
В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Регистрация открылась на цифровой платформе МСП.РФ, подать заявки можно до 10 марта.
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Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" в размере один миллион рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.
"В нашей стране сейчас четыре миллиона ИП, в возрасте до 35 лет их более одного миллиона, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дела. Ведь любой бизнес всегда сопряжен с риском. Поэтому очень важно поддерживать тех, кто готов пробовать и открывать свое дело", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, его слова приводит пресс-служба.
По словам директора центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно, федеральный конкурс "Создай НАШЕ" — это продолжение комплексной работы Агентства по поддержке молодых предпринимателей, которая сейчас активно ведется, в том числе на платформе "Конструкториум".
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"Как и в случае с платформой, во время проведения "Создай НАШЕ" мы придерживаемся принципов открытости и доступности, реализуя онлайн-формат и предоставляя возможность участия для молодых людей со всей страны", — подчеркнул Вайно.
Сегодня в общепите большая часть работников — это молодые люди, отметил член конкурсной комиссии "Создай НАШЕ" Антон Пинский, имеющий ресторанный бизнес. Именно молодежь, по его словам, во многом определяет сейчас векторы развития в этой сфере, и многие, начав путь с официанта, становятся бизнесменами и рестораторами.
Конкурсная программа организована по двум трекам: "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до двух лет". Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе - разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей.