https://ria.ru/20240221/qiwi-koshelki-1928839891.html

АСВ разъяснило владельцам Qiwi-кошельков, как вернуть деньги

АСВ разъяснило владельцам Qiwi-кошельков, как вернуть деньги - РИА Новости, 21.02.2024

АСВ разъяснило владельцам Qiwi-кошельков, как вернуть деньги

Агентство по страхованию вкладов разъяснило владельцам Qiwi-кошельков порядок обращения для возврата денег. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:16

2024-02-21T20:16

2024-02-21T21:32

экономика

москва

россия

агентство по страхованию вкладов

qiwi, ltd.

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов разъяснило владельцам Qiwi-кошельков порядок обращения для возврата денег.Там напомнили, что размещенные на электронных кошельках средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом № 177."Направить оформленное заявление Почтой России по одному из адресов: 117648, город Москва, микрорайон Чертаново Северное, дом 1А, корпус 1; 127994, город Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация КИВИ Банк (АО)", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что к заявлению нужно приложить копию паспорта и иные доказательства владения электронным кошельком. Предъявить требование кредитора можно в любой момент в период действия временной администрации, а также в течение 60 дней после введения в отношении банка процедуры банкротства или ликвидации. Срок рассмотрения обращения — до 30 рабочих дней с даты регистрации в агентстве. Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, организация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводила по ним операции.ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ Банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе.

https://ria.ru/20240221/bank-1928763997.html

https://ria.ru/20240221/kivi-1928745604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, россия, агентство по страхованию вкладов, qiwi, ltd.