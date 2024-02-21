https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928740336.html
В Новороссийске задержали мужчину, избившего фельдшера скорой
В Новороссийске задержали мужчину, избившего фельдшера скорой - РИА Новости, 21.02.2024
В Новороссийске задержали мужчину, избившего фельдшера скорой
Правоохранительные органы задержали жителя Новороссийска, который бил и душил фельдшера машины скорой помощи, прибывшего на вызов. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:54
2024-02-21T14:54
2024-02-21T14:55
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Новороссийска, который бил и душил фельдшера машины скорой помощи, прибывшего на вызов. "По факту причинения телесных повреждений сотруднику скорой медицинской помощи в УМВД России по Новороссийску проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана правовая оценка действиям нападавшего", - говорится в релизе краевого главка МВД РФ. На месте потасовки помощь медикам оказали подоспевшие сотрудники ППС, задержавшеи дебошира. Пока он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, в дальнейшем, не исключено, его действия будут оценены с точки зрения УК РФ. В городской больнице № 1 Новороссийска рассказали РИА Новости, что инцидент произошел в минувшие выходные. В самом центре Новороссийска прохожие вызвали мужчине скорую помощь из-за его жалоб на боль в ноге, при этом он вел себя агрессивно. "По вызову приехала медицинская бригада. Фельдшер пригласил мужчину в машину. Необходимо было разрезать штанину, чтобы осмотреть ногу. Но пациент отреагировал непредсказуемо: вцепился в шею медику и стал его бить и душить. Фельдшер сумел вывернуться и выбежал из машины, а пациент остался в салоне и забаррикадировался", - рассказали в больнице. "Полицейские, приехав на место, утихомирили дебошира. А фельдшера доставили в травмпункт с переломом кости запястья", - отметили в медучреждении. Медицинский сотрудник находится на больничном, так как поврежденная рука сильно опухла, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231118/ubiystvo-1910273156.html
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске задержали мужчину, избившего фельдшера скорой
В Новороссийске задержали мужчину за попытку задушить фельдшера скорой
КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Новороссийска, который бил и душил фельдшера машины скорой помощи, прибывшего на вызов.
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"По факту причинения телесных повреждений сотруднику скорой медицинской помощи в УМВД России по Новороссийску проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана правовая оценка действиям нападавшего", - говорится в релизе краевого главка МВД РФ.
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На месте потасовки помощь медикам оказали подоспевшие сотрудники ППС, задержавшеи дебошира. Пока он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, в дальнейшем, не исключено, его действия будут оценены с точки зрения УК РФ.
В городской больнице № 1 Новороссийска рассказали РИА Новости, что инцидент произошел в минувшие выходные. В самом центре Новороссийска прохожие вызвали мужчине скорую помощь из-за его жалоб на боль в ноге, при этом он вел себя агрессивно.
"По вызову приехала медицинская бригада. Фельдшер пригласил мужчину в машину. Необходимо было разрезать штанину, чтобы осмотреть ногу. Но пациент отреагировал непредсказуемо: вцепился в шею медику и стал его бить и душить. Фельдшер сумел вывернуться и выбежал из машины, а пациент остался в салоне и забаррикадировался", - рассказали в больнице.
"Полицейские, приехав на место, утихомирили дебошира. А фельдшера доставили в травмпункт с переломом кости запястья", - отметили в медучреждении. Медицинский сотрудник находится на больничном, так как поврежденная рука сильно опухла, добавил собеседник агентства.
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