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В Кузбассе завели дело против мужчины, избивавшего пасынка табуретом - РИА Новости, 21.02.2024
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14:01 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/proisshestvie-1928723019.html
В Кузбассе завели дело против мужчины, избивавшего пасынка табуретом
В Кузбассе завели дело против мужчины, избивавшего пасынка табуретом - РИА Новости, 21.02.2024
В Кузбассе завели дело против мужчины, избивавшего пасынка табуретом
Ранее судимый житель Анжеро-Судженска истязал 8-летнего пасынка, избивая его руками, ногами и табуретом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:01
2024-02-21T14:01
происшествия
россия
анжеро-судженск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Ранее судимый житель Анжеро-Судженска истязал 8-летнего пасынка, избивая его руками, ногами и табуретом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. По версии следствия, с мая 2023 по февраль 2024 года 36-летний обвиняемый "систематически наносил множественные удары руками, ногами и табуретом по различным частям тела своего 8-летнего пасынка, совершал иные действия, причинявшие ребенку физическую боль и нравственные страдания". К правоохранителям обратилась мать мальчика. "В отношении ранее судимого 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", – сообщает ведомство. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, на допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о его аресте. Отмечается, что мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение. Также в ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка, деятельности должностных лиц органов системы профилактики. "Анжеро-Судженским городским судом в отношении 36-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили позже в СК. Как уточняет пресс-служба прокуратуры области, мужчина отправлен в СИЗО на два месяца. Ведомство контролирует расследование уголовного дела.
https://ria.ru/20240221/deti-1928668511.html
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россия
анжеро-судженск
кемеровская область
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происшествия, россия, анжеро-судженск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе завели дело против мужчины, избивавшего пасынка табуретом

В Кузбассе завели уголовное дело против мужчины, избивавшего пасынка табуретом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Ранее судимый житель Анжеро-Судженска истязал 8-летнего пасынка, избивая его руками, ногами и табуретом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
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По версии следствия, с мая 2023 по февраль 2024 года 36-летний обвиняемый "систематически наносил множественные удары руками, ногами и табуретом по различным частям тела своего 8-летнего пасынка, совершал иные действия, причинявшие ребенку физическую боль и нравственные страдания". К правоохранителям обратилась мать мальчика.
"В отношении ранее судимого 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", – сообщает ведомство.
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Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, на допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о его аресте.
Отмечается, что мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение. Также в ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка, деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
"Анжеро-Судженским городским судом в отношении 36-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили позже в СК.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры области, мужчина отправлен в СИЗО на два месяца. Ведомство контролирует расследование уголовного дела.
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