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Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 21.02.2024
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14:24 21.02.2024
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Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 21.02.2024
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ
Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:24
2024-02-21T14:24
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. С 10 по 16 февраля Центр поддержки экспорта при центре "Мой бизнес" КЧР организовал международную бизнес-миссию в Дубай для четырех компаний из Карачаево-Черкесии. В пресс-службе отметили, что в состав делегации от КЧР вошли представители инфраструктуры поддержки бизнеса республики, а также представители предприятий - ООО "Бумфа Групп", ООО "Престиж", ООО "Арди" и ООО "СД Халяль". Участники бизнес-миссии встретились с арабскими компаниями, дистрибьюторами и розничными сетями. В процессе миссии были заключены два экспортных контракта: с компанией-производителем косметики и гигиенических продуктов "Бумфа Групп" и фабрикой по пошиву головных уборов "Престиж". Кроме того, представители делегации провели индивидуальные встречи с потенциальными партнерами, обсудили условия сотрудничества и обменялись опытом.
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твой бизнес – новости, дубай, оаэ, карачаево-черкесская республика (кчр), бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Дубай, ОАЭ, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Бизнес, Предприниматели

Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ

© Фото : правительство КЧРЧетыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : правительство КЧР
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
С 10 по 16 февраля Центр поддержки экспорта при центре "Мой бизнес" КЧР организовал международную бизнес-миссию в Дубай для четырех компаний из Карачаево-Черкесии.
В пресс-службе отметили, что в состав делегации от КЧР вошли представители инфраструктуры поддержки бизнеса республики, а также представители предприятий - ООО "Бумфа Групп", ООО "Престиж", ООО "Арди" и ООО "СД Халяль".
Участники бизнес-миссии встретились с арабскими компаниями, дистрибьюторами и розничными сетями. В процессе миссии были заключены два экспортных контракта: с компанией-производителем косметики и гигиенических продуктов "Бумфа Групп" и фабрикой по пошиву головных уборов "Престиж".
Кроме того, представители делегации провели индивидуальные встречи с потенциальными партнерами, обсудили условия сотрудничества и обменялись опытом.
Депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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