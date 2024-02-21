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Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 21.02.2024
Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ
Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:24
2024-02-21T14:24
2024-02-21T14:24
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. С 10 по 16 февраля Центр поддержки экспорта при центре "Мой бизнес" КЧР организовал международную бизнес-миссию в Дубай для четырех компаний из Карачаево-Черкесии. В пресс-службе отметили, что в состав делегации от КЧР вошли представители инфраструктуры поддержки бизнеса республики, а также представители предприятий - ООО "Бумфа Групп", ООО "Престиж", ООО "Арди" и ООО "СД Халяль". Участники бизнес-миссии встретились с арабскими компаниями, дистрибьюторами и розничными сетями. В процессе миссии были заключены два экспортных контракта: с компанией-производителем косметики и гигиенических продуктов "Бумфа Групп" и фабрикой по пошиву головных уборов "Престиж". Кроме того, представители делегации провели индивидуальные встречи с потенциальными партнерами, обсудили условия сотрудничества и обменялись опытом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, дубай, оаэ, карачаево-черкесская республика (кчр), бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Дубай, ОАЭ, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Бизнес, Предприниматели
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
С 10 по 16 февраля Центр поддержки экспорта при центре "Мой бизнес" КЧР
организовал международную бизнес-миссию в Дубай для четырех компаний из Карачаево-Черкесии.
В пресс-службе отметили, что в состав делегации от КЧР вошли представители инфраструктуры поддержки бизнеса республики, а также представители предприятий - ООО "Бумфа Групп", ООО "Престиж", ООО "Арди" и ООО "СД Халяль".
Участники бизнес-миссии встретились с арабскими компаниями, дистрибьюторами и розничными сетями. В процессе миссии были заключены два экспортных контракта: с компанией-производителем косметики и гигиенических продуктов "Бумфа Групп" и фабрикой по пошиву головных уборов "Престиж".
Кроме того, представители делегации провели индивидуальные встречи с потенциальными партнерами, обсудили условия сотрудничества и обменялись опытом.
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