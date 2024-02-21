https://ria.ru/20240221/produktsiya-1928726869.html

Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ

Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 21.02.2024

Четыре компании Карачаево-Черкесии представили свою продукцию в ОАЭ

Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:24

2024-02-21T14:24

2024-02-21T14:24

твой бизнес

твой бизнес – новости

дубай

оаэ

карачаево-черкесская республика (кчр)

бизнес

предприниматели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928730168_0:145:801:596_1920x0_80_0_0_35157330cb019e226160ce0bfff70760.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Четыре компании Карачаево-Черкесской Республики представили свою продукцию в городе Дубай ОАЭ, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. С 10 по 16 февраля Центр поддержки экспорта при центре "Мой бизнес" КЧР организовал международную бизнес-миссию в Дубай для четырех компаний из Карачаево-Черкесии. В пресс-службе отметили, что в состав делегации от КЧР вошли представители инфраструктуры поддержки бизнеса республики, а также представители предприятий - ООО "Бумфа Групп", ООО "Престиж", ООО "Арди" и ООО "СД Халяль". Участники бизнес-миссии встретились с арабскими компаниями, дистрибьюторами и розничными сетями. В процессе миссии были заключены два экспортных контракта: с компанией-производителем косметики и гигиенических продуктов "Бумфа Групп" и фабрикой по пошиву головных уборов "Престиж". Кроме того, представители делегации провели индивидуальные встречи с потенциальными партнерами, обсудили условия сотрудничества и обменялись опытом.

https://ria.ru/20240219/biznes-obrazovanie-1928331852.html

дубай

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, дубай, оаэ, карачаево-черкесская республика (кчр), бизнес, предприниматели