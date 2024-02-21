https://ria.ru/20240221/priznanie-1928626395.html

В Госдуме рассказали о значении признания ДНР и ЛНР

В Госдуме рассказали о значении признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2024

В Госдуме рассказали о значении признания ДНР и ЛНР

Признание ДНР и ЛНР коренным образом изменило Россию и мир, стало отправной точкой для глобальных изменений, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:17

2024-02-21T05:17

2024-02-21T05:17

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР коренным образом изменило Россию и мир, стало отправной точкой для глобальных изменений, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Два года назад, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. "Происходившее два года назад изменило коренным образом и сейчас меняет не просто Россию, но и мир. Сейчас Россия в рамках проведения специальной военной операции, вместе со своими союзниками, по факту строит будущий многополярный справедливый мир. И именно события, которые начались с признания ЛНР и ДНР, стали отправной точкой для глобальных изменений, которые сейчас происходят в мире", - сказал Туров. Депутат отметил, что, работая в ЛНР и ДНР, пока республики были самостоятельными, можно было услышать, что они стремятся в состав России и чувствуют историческую связь. "После государственного переворота на Украине в 2014 году мы наблюдали как из братской страны формируется анти-Россия, как идет руками националистов, по факту, геноцид русского народа, уничтожается история, память, те ценности, которые нас объединяли, физически уничтожаются люди, которые сказали в 2014 году "нет" запрету думать на русском, "нет" запрету истории и памяти", - отметил Туров. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240221/donbass-1928620501.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, артем туров, госдума рф, общество