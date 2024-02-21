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В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы - РИА Новости, 21.02.2024
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12:15 21.02.2024 (обновлено: 12:17 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/pristavy-1928686314.html
В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы
В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы - РИА Новости, 21.02.2024
В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы
Пермячка вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не оплачивать 71 штраф за превышение скорости и другие нарушения ПДД, однако полученные из загса данные позволили... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:15
2024-02-21T12:17
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Пермячка вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не оплачивать 71 штраф за превышение скорости и другие нарушения ПДД, однако полученные из загса данные позволили взыскать долг, сообщает пермская служба судебных приставов. По данным ведомства, жительница Пермского края более 70 раз нарушила правила дорожного движения, но платить накопившиеся штрафы не хотела. Приставы приходили к ней домой, но застать ее никогда не удавалось. Зарегистрированного имущества и денег в банках, за счет которых можно было бы погасить более 50 тысяч рублей долга, они также не нашли. "После очередного обновления запросов судебный пристав неожиданно получил сведения из загса о том, что недавно разыскиваемая гражданка вступила в брак и взяла фамилию супруга. Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбужденные в ее отношении исполнительные производства", - говорится в сообщении. После этого приставам удалось обнаружить у пермячки счет в банке, с которого и была списана вся задолженность.
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пермский край, происшествия
Пермский край, Происшествия
В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы

В Пермском крае женщина сменила фамилию, чтобы не платить 71 дорожный штраф

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Пермячка вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не оплачивать 71 штраф за превышение скорости и другие нарушения ПДД, однако полученные из загса данные позволили взыскать долг, сообщает пермская служба судебных приставов.
По данным ведомства, жительница Пермского края более 70 раз нарушила правила дорожного движения, но платить накопившиеся штрафы не хотела. Приставы приходили к ней домой, но застать ее никогда не удавалось. Зарегистрированного имущества и денег в банках, за счет которых можно было бы погасить более 50 тысяч рублей долга, они также не нашли.
«
"После очередного обновления запросов судебный пристав неожиданно получил сведения из загса о том, что недавно разыскиваемая гражданка вступила в брак и взяла фамилию супруга. Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбужденные в ее отношении исполнительные производства", - говорится в сообщении.
После этого приставам удалось обнаружить у пермячки счет в банке, с которого и была списана вся задолженность.
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