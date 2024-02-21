https://ria.ru/20240221/pristavy-1928686314.html

В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы

В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы - РИА Новости, 21.02.2024

В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить дорожные штрафы

Пермячка вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не оплачивать 71 штраф за превышение скорости и другие нарушения ПДД, однако полученные из загса данные позволили... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:15

2024-02-21T12:15

2024-02-21T12:17

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Пермячка вышла замуж и сменила фамилию, чтобы не оплачивать 71 штраф за превышение скорости и другие нарушения ПДД, однако полученные из загса данные позволили взыскать долг, сообщает пермская служба судебных приставов. По данным ведомства, жительница Пермского края более 70 раз нарушила правила дорожного движения, но платить накопившиеся штрафы не хотела. Приставы приходили к ней домой, но застать ее никогда не удавалось. Зарегистрированного имущества и денег в банках, за счет которых можно было бы погасить более 50 тысяч рублей долга, они также не нашли. "После очередного обновления запросов судебный пристав неожиданно получил сведения из загса о том, что недавно разыскиваемая гражданка вступила в брак и взяла фамилию супруга. Вероятно, женщина решила, что выписанные на ее прежнюю фамилию штрафы автоматически аннулируются, равно как и возбужденные в ее отношении исполнительные производства", - говорится в сообщении. После этого приставам удалось обнаружить у пермячки счет в банке, с которого и была списана вся задолженность.

https://ria.ru/20240221/deti-1928668511.html

пермский край

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пермский край, происшествия