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В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненное за расстрел автобуса "Дети" - РИА Новости, 21.02.2024
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11:01 21.02.2024 (обновлено: 16:52 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/pozhiznennoe-1928785780.html
В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненное за расстрел автобуса "Дети"
В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненное за расстрел автобуса "Дети" - РИА Новости, 21.02.2024
В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненное за расстрел автобуса "Дети"
Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению боевика националистического полка "Азов"* Дениса Жучкова за убийство четырех человек в ходе... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:01
2024-02-21T16:52
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению боевика националистического полка "Азов"* Дениса Жучкова за убийство четырех человек в ходе расстрела автобуса с детьми, сообщает СК РФ в среду. "Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные Следственным комитетом России, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру первого отделения третьего взвода третьей роты второго батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Денису Жучкову... Приговором суда Жучкову назначено заочное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в Telegram-канале ведомства. С 15 по 19 марта 2022 года преступник контролировал проезжие части в одном из районов Мариуполя. Как сообщает следствие, именно тогда Жучков расстрелял автобус с наклеенными лентами и надписями "Дети" на кузове. В результате погибли четыре человека, включая одного ребенка, еще трое, среди которых было два ребенка, получили ранения. Жучков признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, группой по мотивам политической, идеологической ненависти; в покушение на убийство двух и более лиц.* Запрещенная в России террористическая организация.
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происшествия, донецкая народная республика
Происшествия, Донецкая Народная Республика
В ДНР боевику "Азова"* дали пожизненное за расстрел автобуса "Дети"

В ДНР боевику "Азова" заочно дали пожизненный срок за расстрел автобуса "Дети"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению боевика националистического полка "Азов"* Дениса Жучкова за убийство четырех человек в ходе расстрела автобуса с детьми, сообщает СК РФ в среду.
"Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные Следственным комитетом России, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру первого отделения третьего взвода третьей роты второго батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Денису Жучкову... Приговором суда Жучкову назначено заочное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С 15 по 19 марта 2022 года преступник контролировал проезжие части в одном из районов Мариуполя. Как сообщает следствие, именно тогда Жучков расстрелял автобус с наклеенными лентами и надписями "Дети" на кузове. В результате погибли четыре человека, включая одного ребенка, еще трое, среди которых было два ребенка, получили ранения.
Жучков признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, группой по мотивам политической, идеологической ненависти; в покушение на убийство двух и более лиц.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Пленный боевик Азов об убийстве мирного жителя - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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