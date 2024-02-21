https://ria.ru/20240221/pozhar-1928842148.html
В Омской области загорелся монастырь
В Омской области загорелся монастырь - РИА Новости, 21.02.2024
В Омской области загорелся монастырь
Пожар произошел в женском монастыре в селе Татьяновка Омской области, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:35
2024-02-21T20:35
2024-02-21T20:35
религия
происшествия
омская область
марьяновский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 21 фев - РИА Новости. Пожар произошел в женском монастыре в селе Татьяновка Омской области, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Информация о пожаре поступила спасателям в 21.18 (18.18 мск). Огонь охватил трапезную Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка Омской области. "Поступило сообщение о пожаре женском монастыре в селе Татьяновка Марьяновского района. Горит трапезная на площади 450 квадратных метров, одноэтажная, деревянная. Обрушение кровли на всей площади", - сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что угрозы перехода огня нет. На пожаре работают девять спасателей на четырех машинах. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что информации о пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор Марьяновского района Александр Грициков. "Точная причина возгорания будет установлена по результатам проверки, ход которой поставлен прокуратурой на контроль", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Омской области Татьяна Булихова.
https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, омская область, марьяновский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Происшествия, Омская область, Марьяновский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области загорелся монастырь
В женском монастыре в селе Татьяновка Омской области произошел пожар