https://ria.ru/20240221/pozhar-1928751092.html

В Красноярске загорелся автомобиль с детьми

В Красноярске загорелся автомобиль с детьми - РИА Новости, 21.02.2024

В Красноярске загорелся автомобиль с детьми

Автомобиль "Нива" с двумя детьми в салоне загорелся во дворе жилого дома в Красноярске, в результате двухгодовалый ребенок госпитализирован с ожогами, передает... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:28

2024-02-21T15:28

2024-02-21T15:46

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Автомобиль "Нива" с двумя детьми в салоне загорелся во дворе жилого дома в Красноярске, в результате двухгодовалый ребенок госпитализирован с ожогами, передает краевой главк МВД в телеграм-канале. Сообщение о госпитализации мальчика с ожогами поступило в среду от медиков. Предварительно установлено, что мать ребенка подъехала к дому на улице Молокова и, с ее слов, ненадолго зашла к знакомым. "Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор. В это время ее младший сын спал, приглядывал за ним старший ребенок 2016 года рождения. Когда женщина вышла из подъезда, увидела, что ее автомобиль охвачен пламенем. Детей из горящей "Нивы" вызволили прохожие, они же вызвали на место медиков и сотрудников МЧС. Старший ребенок не пострадал", - говорится в релизе. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240220/zaderzhanie-1928516990.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)