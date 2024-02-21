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В Красноярске загорелся автомобиль с детьми
В Красноярске загорелся автомобиль с детьми - РИА Новости, 21.02.2024
В Красноярске загорелся автомобиль с детьми
Автомобиль "Нива" с двумя детьми в салоне загорелся во дворе жилого дома в Красноярске, в результате двухгодовалый ребенок госпитализирован с ожогами, передает... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:28
2024-02-21T15:28
2024-02-21T15:46
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Автомобиль "Нива" с двумя детьми в салоне загорелся во дворе жилого дома в Красноярске, в результате двухгодовалый ребенок госпитализирован с ожогами, передает краевой главк МВД в телеграм-канале. Сообщение о госпитализации мальчика с ожогами поступило в среду от медиков. Предварительно установлено, что мать ребенка подъехала к дому на улице Молокова и, с ее слов, ненадолго зашла к знакомым. "Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор. В это время ее младший сын спал, приглядывал за ним старший ребенок 2016 года рождения. Когда женщина вышла из подъезда, увидела, что ее автомобиль охвачен пламенем. Детей из горящей "Нивы" вызволили прохожие, они же вызвали на место медиков и сотрудников МЧС. Старший ребенок не пострадал", - говорится в релизе. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240220/zaderzhanie-1928516990.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске загорелся автомобиль с детьми
"Нива" с детьми в салоне загорелась в Красноярске, пока мать ходила к знакомым