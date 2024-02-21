https://ria.ru/20240221/pozhar-1928643484.html

В башкирском селе загорелся строительный магазин

В башкирском селе загорелся строительный магазин - РИА Новости, 21.02.2024

В башкирском селе загорелся строительный магазин

Пожарные в башкирском селе локализовали возгорание в строительном магазине на площади 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:11

2024-02-21T09:11

2024-02-21T09:11

происшествия

россия

альшеевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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УФА, 21 фев - РИА Новости. Пожарные в башкирском селе локализовали возгорание в строительном магазине на площади 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Магазин строительных материалов загорелся в селе Раевское Альшеевского района, уточняет ведомство. "Благодаря слаженным действиям огнеборцев огонь удалось локализовать на площади 1000 кв.м. и не допустить его распространение на соседние здания. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают 45 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928606271.html

россия

альшеевский район

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происшествия, россия, альшеевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость