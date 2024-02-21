https://ria.ru/20240221/pozhar-1928643484.html
В башкирском селе загорелся строительный магазин
В башкирском селе загорелся строительный магазин - РИА Новости, 21.02.2024
В башкирском селе загорелся строительный магазин
Пожарные в башкирском селе локализовали возгорание в строительном магазине на площади 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:11
2024-02-21T09:11
2024-02-21T09:11
происшествия
россия
альшеевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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УФА, 21 фев - РИА Новости. Пожарные в башкирском селе локализовали возгорание в строительном магазине на площади 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Магазин строительных материалов загорелся в селе Раевское Альшеевского района, уточняет ведомство. "Благодаря слаженным действиям огнеборцев огонь удалось локализовать на площади 1000 кв.м. и не допустить его распространение на соседние здания. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают 45 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928606271.html
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происшествия, россия, альшеевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Россия, Альшеевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
В башкирском селе загорелся строительный магазин
В Башкирии загорелся строительный магазин на площади тысячи квадратных метров