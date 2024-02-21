https://ria.ru/20240221/posolstvo-1928631486.html

Посольство в Финляндии прорабатывает меры реагирования на провокации

Посольство в Финляндии прорабатывает меры реагирования на провокации - РИА Новости, 21.02.2024

Посольство в Финляндии прорабатывает меры реагирования на провокации

Посольство России в Финляндии прорабатывает меры реагирования на возможные провокации в день выборов президента РФ, хотя власти пока не предупреждали об акциях, РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:06

2024-02-21T07:06

2024-02-21T07:06

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство России в Финляндии прорабатывает меры реагирования на возможные провокации в день выборов президента РФ, хотя власти пока не предупреждали об акциях, заявили РИА Новости в дипмиссии. "Предупреждений от местных властей о проведении каких-либо акций в связи с выборами пока не поступало. Тем не менее, не исключаем возможность попыток провокаций, прорабатываем соответствующие меры реагирования", - сообщили в посольстве. Логистика доставки избирательной документации определена, сложностей с доставкой бюллетеней для голосования не предвидится, отметили в посольстве. "Проработка вопросов безопасности избирательного участка в посольстве России в Финляндии ведется в конструктивном рабочем режиме с МИД и полицией Финляндии. Рассчитываем на содействие финских властей в обеспечении комфортных условий для голосования находящихся в Финляндии граждан России", - отметили в дипмиссии. Голосование на выборах президента России будет проходить 17 марта на избирательном участке №8304 в посольстве России в Хельсинки. Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 по местному времени (9.00 – 21.00 мск). В голосовании смогут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо лично посетить избирательный участок и предъявить действующий заграничный паспорт, сказано в пресс-релизе посольства.

https://ria.ru/20240212/finlyandiya-1926914639.html

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в мире, россия, финляндия, хельсинки