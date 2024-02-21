https://ria.ru/20240221/poslanie-1928680777.html
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час - РИА Новости, 21.02.2024
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час
Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:51
2024-02-21T11:51
2024-02-21T11:51
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в 12.00, сообщается на сайтах телеканалов Первый и НТВ, а также на онлайн-платформе СМОТРИМ. Так, в сетке вещания таких телеканалов, как Первый, "Россия-1" и НТВ заложено время с 12.00 до 13.00 на послание президента России Федеральному Собранию. Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию, политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию, Политика
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час
Российские телеканалы предварительно заложили час на послание Путина 29 февраля
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в 12.00, сообщается на сайтах телеканалов Первый и НТВ, а также на онлайн-платформе СМОТРИМ.
Так, в сетке вещания таких телеканалов, как Первый, "Россия-1" и НТВ заложено время с 12.00 до 13.00 на послание президента России Федеральному Собранию.
Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля.
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет