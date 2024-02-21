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Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час

Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час - РИА Новости, 21.02.2024

Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час

Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:51

2024-02-21T11:51

2024-02-21T11:51

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в 12.00, сообщается на сайтах телеканалов Первый и НТВ, а также на онлайн-платформе СМОТРИМ. Так, в сетке вещания таких телеканалов, как Первый, "Россия-1" и НТВ заложено время с 12.00 до 13.00 на послание президента России Федеральному Собранию. Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля.

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россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию, политика