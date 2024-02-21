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Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час - РИА Новости, 21.02.2024
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11:51 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/poslanie-1928680777.html
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час - РИА Новости, 21.02.2024
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час
Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:51
2024-02-21T11:51
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в 12.00, сообщается на сайтах телеканалов Первый и НТВ, а также на онлайн-платформе СМОТРИМ. Так, в сетке вещания таких телеканалов, как Первый, "Россия-1" и НТВ заложено время с 12.00 до 13.00 на послание президента России Федеральному Собранию. Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию, политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию, Политика
Российские телеканалы предполагают, что послание Путина продлится час

Российские телеканалы предварительно заложили час на послание Путина 29 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
Участники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 29 февраля в 12.00, сообщается на сайтах телеканалов Первый и НТВ, а также на онлайн-платформе СМОТРИМ.
Так, в сетке вещания таких телеканалов, как Первый, "Россия-1" и НТВ заложено время с 12.00 до 13.00 на послание президента России Федеральному Собранию.
Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, ранее сообщила пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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20 февраля, 12:53
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собраниюПолитика
 
 
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