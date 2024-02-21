https://ria.ru/20240221/pogoda-1928634545.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 21.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:08

2024-02-21T08:08

2024-02-21T08:08

москва

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927506567_0:139:3394:2048_1920x0_80_0_0_4ebc2dd66ded719a320899695b6ed463.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столице обусловится влиянием теплого фронта с запада, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, постепенно переходящих в снеговое состояние. Также ожидается повышение температурного фона. "Облачно, во второй половине дня небольшой снег. В Москве минус 1-3, по области 0 - минус 5", - уточнил Тишковец. Синоптик сообщил, что ветер будет дуть в столице южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода