https://ria.ru/20240221/pogoda-1928634545.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 21.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:08
2024-02-21T08:08
2024-02-21T08:08
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столице обусловится влиянием теплого фронта с запада, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, постепенно переходящих в снеговое состояние. Также ожидается повышение температурного фона. "Облачно, во второй половине дня небольшой снег. В Москве минус 1-3, по области 0 - минус 5", - уточнил Тишковец. Синоптик сообщил, что ветер будет дуть в столице южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается небольшой снег и до минус трех градусов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столице обусловится влиянием теплого фронта с запада, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, постепенно переходящих в снеговое состояние. Также ожидается повышение температурного фона.
"Облачно, во второй половине дня небольшой снег. В Москве
минус 1-3, по области 0 - минус 5", - уточнил Тишковец
.
Синоптик сообщил, что ветер будет дуть в столице южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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