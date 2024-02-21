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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 21.02.2024
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08:08 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/pogoda-1928634545.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 21.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:08
2024-02-21T08:08
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столице обусловится влиянием теплого фронта с запада, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, постепенно переходящих в снеговое состояние. Также ожидается повышение температурного фона. "Облачно, во второй половине дня небольшой снег. В Москве минус 1-3, по области 0 - минус 5", - уточнил Тишковец. Синоптик сообщил, что ветер будет дуть в столице южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается небольшой снег и до минус трех градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди идут по Ленинскому проспекту в Москве
Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег во второй половине дня и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столице обусловится влиянием теплого фронта с запада, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, постепенно переходящих в снеговое состояние. Также ожидается повышение температурного фона.
"Облачно, во второй половине дня небольшой снег. В Москве минус 1-3, по области 0 - минус 5", - уточнил Тишковец.
Синоптик сообщил, что ветер будет дуть в столице южный, юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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