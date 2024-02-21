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"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки

"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки - РИА Новости, 21.02.2024

"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки

Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым.

2024-02-21T14:00

2024-02-21T14:00

2024-02-21T14:00

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"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым. audio/mpeg

"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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