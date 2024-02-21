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"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки
"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки - РИА Новости, 21.02.2024
"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки
Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым.
2024-02-21T14:00
2024-02-21T14:00
2024-02-21T14:00
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"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки
Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым.
audio/mpeg
"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки
Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, вконтакте, отношения, любовь, влюбленность, аудио
Нас двое, Подкаст, ВКонтакте, отношения, Любовь, влюбленность
"Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки
Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым.