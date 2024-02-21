https://ria.ru/20240221/patriarkh-1928818385.html

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов - РИА Новости, 21.02.2024

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Московской митрополии обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов, так как их высокая... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:27

2024-02-21T18:27

2024-02-21T18:27

религия

московская область (подмосковье)

москва

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Московской митрополии обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов, так как их высокая концентрация является демографической особенностью Подмосковья."Особенностью демографической обстановки в Подмосковном регионе является высокая концентрация мигрантов, доля которых значительно превосходит здесь общие показатели по стране. Многие из этих людей в той или иной степени исповедуют ислам. Подчеркну, что Россия на протяжении веков являлась и является страной, в которой мирно сосуществуют традиционные религии, живут и трудятся люди различных вероисповеданий. Проблему мы видим в другом: в инкультурации и адаптации мигрантов в российских условиях… Очень просил бы вас обратить внимание на эту тему. Я уже говорил об этом, но мы должны продолжать нашу просветительскую работу и среди этой категории людей", – сказал патриарх на первом общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя.Он отметил, что усилия Церкви в этом направлении важны наряду с государственными, и "ещё многое предстоит сделать для разработки адекватных современным обстоятельствам методов просветительской работы"."Хотелось бы подчеркнуть важность межрелигиозного диалога как средства совместного с представителями мусульманского сообщества преодоления экстремистских, деструктивных тенденций в среде возникающих этнических анклавов на территории Подмосковья", – подчеркнул патриарх в речи.Постановление общего собрания духовенства Московской митрополии обратило "внимание на те возможности, которые предоставляет участие духовенства в межрелигиозном диалоге, а также во взаимодействии с мигрантским сообществом, для поиска решения острых проблем, возникающих в контексте современной миграционной повестки в Подмосковном регионе".

https://ria.ru/20240221/rpts-1928815165.html

https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html

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Никита Бизин

московская область (подмосковье), москва, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия