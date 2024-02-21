https://ria.ru/20240221/patriarkh-1928818385.html
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов - РИА Новости, 21.02.2024
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Московской митрополии обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов, так как их высокая... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:27
2024-02-21T18:27
2024-02-21T18:27
религия
московская область (подмосковье)
москва
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Московской митрополии обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов, так как их высокая концентрация является демографической особенностью Подмосковья."Особенностью демографической обстановки в Подмосковном регионе является высокая концентрация мигрантов, доля которых значительно превосходит здесь общие показатели по стране. Многие из этих людей в той или иной степени исповедуют ислам. Подчеркну, что Россия на протяжении веков являлась и является страной, в которой мирно сосуществуют традиционные религии, живут и трудятся люди различных вероисповеданий. Проблему мы видим в другом: в инкультурации и адаптации мигрантов в российских условиях… Очень просил бы вас обратить внимание на эту тему. Я уже говорил об этом, но мы должны продолжать нашу просветительскую работу и среди этой категории людей", – сказал патриарх на первом общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя.Он отметил, что усилия Церкви в этом направлении важны наряду с государственными, и "ещё многое предстоит сделать для разработки адекватных современным обстоятельствам методов просветительской работы"."Хотелось бы подчеркнуть важность межрелигиозного диалога как средства совместного с представителями мусульманского сообщества преодоления экстремистских, деструктивных тенденций в среде возникающих этнических анклавов на территории Подмосковья", – подчеркнул патриарх в речи.Постановление общего собрания духовенства Московской митрополии обратило "внимание на те возможности, которые предоставляет участие духовенства в межрелигиозном диалоге, а также во взаимодействии с мигрантским сообществом, для поиска решения острых проблем, возникающих в контексте современной миграционной повестки в Подмосковном регионе".
https://ria.ru/20240221/rpts-1928815165.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов в Подмосковье
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Московской митрополии обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов, так как их высокая концентрация является демографической особенностью Подмосковья.
"Особенностью демографической обстановки в Подмосковном регионе является высокая концентрация мигрантов, доля которых значительно превосходит здесь общие показатели по стране. Многие из этих людей в той или иной степени исповедуют ислам. Подчеркну, что Россия
на протяжении веков являлась и является страной, в которой мирно сосуществуют традиционные религии, живут и трудятся люди различных вероисповеданий. Проблему мы видим в другом: в инкультурации и адаптации мигрантов в российских условиях… Очень просил бы вас обратить внимание на эту тему. Я уже говорил об этом, но мы должны продолжать нашу просветительскую работу и среди этой категории людей", – сказал патриарх на первом общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя.
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Он отметил, что усилия Церкви в этом направлении важны наряду с государственными, и "ещё многое предстоит сделать для разработки адекватных современным обстоятельствам методов просветительской работы".
"Хотелось бы подчеркнуть важность межрелигиозного диалога как средства совместного с представителями мусульманского сообщества преодоления экстремистских, деструктивных тенденций в среде возникающих этнических анклавов на территории Подмосковья", – подчеркнул патриарх в речи.
Постановление общего собрания духовенства Московской митрополии обратило "внимание на те возможности, которые предоставляет участие духовенства в межрелигиозном диалоге, а также во взаимодействии с мигрантским сообществом, для поиска решения острых проблем, возникающих в контексте современной миграционной повестки в Подмосковном регионе".
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