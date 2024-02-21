https://ria.ru/20240221/orden-1928718105.html
Глава Татарстана вручил Лукашенко орден Дружбы
Глава Татарстана вручил Лукашенко орден Дружбы - РИА Новости, 21.02.2024
Глава Татарстана вручил Лукашенко орден Дружбы
Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден "Дуслык" (орден Дружбы), сообщает в среду пресс-служба главы... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:49
2024-02-21T13:49
2024-02-21T13:49
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
казань
россия
александр лукашенко
рустам минниханов
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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден "Дуслык" (орден Дружбы), сообщает в среду пресс-служба главы белорусского государства. Лукашенко в среду прибыл с рабочим визитом в Казань. Он в том числе посетит церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира "Игры Будущего". "Может быть, даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас в общем-то немного (а может быть, настоящих и вообще нет), и что нам надо свое счастье создавать самим", - сказал Лукашенко на встрече с Миннихановым. По его словам, Татарстан - самый развитый, высокотехнологичный регион России с серьезным уровнем промышленности. В то же время конкуренция на рынке в силу обстоятельств возрастает - западные компании ушли, а на их место приходят китайские и другие производители. Но, несмотря на это, Татарстан демонстрирует уверенный экономический рост, сказал Лукашенко. Президент Белоруссии убежден, что вместе Белоруссия и Татарстан способны достичь многого. "Если мы договоримся, проблем с нашей стороны не будет", - заверил он. Глава Республики Татарстан в свою очередь отметил, что белорусский лидер многое делает для российского государства.
https://ria.ru/20240215/finansirovanie-1927507646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, казань, россия, александр лукашенко, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Казань, Россия, Александр Лукашенко, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден "Дуслык" (орден Дружбы), сообщает в среду пресс-служба главы белорусского государства.
Лукашенко в среду прибыл с рабочим визитом в Казань
. Он в том числе посетит церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира "Игры Будущего".
"Может быть, даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас в общем-то немного (а может быть, настоящих и вообще нет), и что нам надо свое счастье создавать самим", - сказал Лукашенко на встрече с Миннихановым.
По его словам, Татарстан - самый развитый, высокотехнологичный регион России
с серьезным уровнем промышленности. В то же время конкуренция на рынке в силу обстоятельств возрастает - западные компании ушли, а на их место приходят китайские и другие производители. Но, несмотря на это, Татарстан демонстрирует уверенный экономический рост, сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии убежден, что вместе Белоруссия и Татарстан способны достичь многого. "Если мы договоримся, проблем с нашей стороны не будет", - заверил он.
Глава Республики Татарстан
в свою очередь отметил, что белорусский лидер многое делает для российского государства.
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