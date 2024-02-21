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Обувная фабрика из Красноярска оптимизировала производство по нацпроекту - РИА Новости, 21.02.2024
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13:38 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/optimizatsiya-1928717351.html
Обувная фабрика из Красноярска оптимизировала производство по нацпроекту
Обувная фабрика из Красноярска оптимизировала производство по нацпроекту - РИА Новости, 21.02.2024
Обувная фабрика из Красноярска оптимизировала производство по нацпроекту
Красноярская обувная фабрика "Ионесси" оптимизировала производство благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:38
2024-02-21T13:38
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Красноярская обувная фабрика "Ионесси" оптимизировала производство благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства региона. "Ионесси" - является одним из старейших предприятий Красноярска. В прошлом году компания вошла в федеральный нацпроект "Производительность труда" и смогла пересмотреть свои производственные процессы, внести новые элементы в систему управления производством, пересмотреть схему организации труда и логистики на своих ключевых участках, от которых зависит качество и объем выпускаемой продукции. В качестве пилотного потока на фабрике выбрали повышение эффективности выпуска ботинок, их доля производства в выручке достигает 40%. "То, что предприятие прошло все сложные периоды и продолжает успешно работать, – заслуга нашего коллектива. И проект, который мы реализовали и завершаем сегодня, лежал на плечах наших сотрудников, нашей рабочей группы", – сказал гендиректор АО "Ионесси" Дмитрий Пальников, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что на выбранном участке были организованы рабочие места по системе 5С, внедрен производственный анализ, выровнена загрузка персонала. Также был продемонстрирован и ряд нововведений: упорядочили размещение нитей на конвейере, улучшили культуру рабочих мест, исключили ненужные перемещения, организовали зонирование и высвобождение пространства, применили адресное хранение и многое другое. В результате, на 29% уменьшилось время протекания процесса изготовления ботинок, на 9% сокращены запасы в потоке и на 3% увеличили выработку на человека в час. В ближайшие 2,5 года компания будет тиражировать примененные на пилотном потоке подходы на другие процессы. Внедрять изменения предстоит обученным сотрудникам предприятия – сертифицированным инструкторам по бережливому производству и руководителю созданного проектного офиса. "Большое спасибо руководству за решение поучаствовать в национальном проекте, ведь первый раз компания начала реализовать проект в региональной программе и, прирастив свою выручку до требований национального проекта, получила возможность реализовать проект фактически во второй раз", – цитирует пресс-служба заместителя руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова.
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Обувная фабрика из Красноярска оптимизировала производство по нацпроекту

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края, Правительство Красноярского краяОбувная фабрика "Ионесси"
Обувная фабрика Ионесси - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края, Правительство Красноярского края
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Красноярская обувная фабрика "Ионесси" оптимизировала производство благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ионесси" - является одним из старейших предприятий Красноярска. В прошлом году компания вошла в федеральный нацпроект "Производительность труда" и смогла пересмотреть свои производственные процессы, внести новые элементы в систему управления производством, пересмотреть схему организации труда и логистики на своих ключевых участках, от которых зависит качество и объем выпускаемой продукции. В качестве пилотного потока на фабрике выбрали повышение эффективности выпуска ботинок, их доля производства в выручке достигает 40%.
"То, что предприятие прошло все сложные периоды и продолжает успешно работать, – заслуга нашего коллектива. И проект, который мы реализовали и завершаем сегодня, лежал на плечах наших сотрудников, нашей рабочей группы", – сказал гендиректор АО "Ионесси" Дмитрий Пальников, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что на выбранном участке были организованы рабочие места по системе 5С, внедрен производственный анализ, выровнена загрузка персонала. Также был продемонстрирован и ряд нововведений: упорядочили размещение нитей на конвейере, улучшили культуру рабочих мест, исключили ненужные перемещения, организовали зонирование и высвобождение пространства, применили адресное хранение и многое другое. В результате, на 29% уменьшилось время протекания процесса изготовления ботинок, на 9% сокращены запасы в потоке и на 3% увеличили выработку на человека в час.
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В ближайшие 2,5 года компания будет тиражировать примененные на пилотном потоке подходы на другие процессы. Внедрять изменения предстоит обученным сотрудникам предприятия – сертифицированным инструкторам по бережливому производству и руководителю созданного проектного офиса.
"Большое спасибо руководству за решение поучаствовать в национальном проекте, ведь первый раз компания начала реализовать проект в региональной программе и, прирастив свою выручку до требований национального проекта, получила возможность реализовать проект фактически во второй раз", – цитирует пресс-служба заместителя руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова.
 
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