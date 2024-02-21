Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки
МО: Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Авдеевки
© Минобороны РоссииНачальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вручает в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Кадр видео
Начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вручает в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Кадр видео
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны.
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"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции", — отметили в министерстве.
На командном пункте группировки ВС он вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть в бою.
Также Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой войск "Центр" и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о дальнейших действиях на Авдеевском направлении.
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"На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки", — заявил глава Генштаба в видеоролике, распространенном военным ведомством.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Накануне Шойгу сообщил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия Авдеевки.