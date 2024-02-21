https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html

Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки

Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024

Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки

Начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:53

2024-02-21T07:53

2024-02-21T09:14

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

вооруженные силы рф

безопасность

валерий герасимов

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции", — отметили в министерстве.На командном пункте группировки ВС он вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть в бою.Также Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой войск "Центр" и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о дальнейших действиях на Авдеевском направлении."На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки", — заявил глава Генштаба в видеоролике, распространенном военным ведомством.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Накануне Шойгу сообщил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия Авдеевки.

https://ria.ru/20240219/nagrady-1928301764.html

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авдеевка, россия, вооруженные силы рф, безопасность, валерий герасимов