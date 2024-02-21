https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928628023.html

Замминистра обороны России вручил госнаграды за освобождение Авдеевки

Замминистра обороны России вручил госнаграды за освобождение Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024

Замминистра обороны России вручил госнаграды за освобождение Авдеевки

Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим группировки "Центр", отличившимся при освобождении Авдеевки,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:49

2024-02-21T05:49

2024-02-21T05:49

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецкая народная республика

виктор горемыкин

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим группировки "Центр", отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики. Заместитель главы военного ведомства в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения 15 орденов Мужества", - сказали в ведомстве. "Настоящие воины, храбрые, отважные, сильные, крепкие - вот на таких держится наша страна. Молодцы", - сказал Горемыкин. Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Группировка войск "Центр" полностью взяла под контроль город 17 февраля. В соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.

https://ria.ru/20231230/nagrazhdenie-1919077816.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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россия, авдеевка, донецкая народная республика, виктор горемыкин, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф