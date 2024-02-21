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Замминистра обороны России вручил госнаграды за освобождение Авдеевки
Замминистра обороны России вручил госнаграды за освобождение Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
Замминистра обороны России вручил госнаграды за освобождение Авдеевки
Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим группировки "Центр", отличившимся при освобождении Авдеевки,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:49
2024-02-21T05:49
2024-02-21T05:49
специальная военная операция на украине
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авдеевка
донецкая народная республика
виктор горемыкин
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим группировки "Центр", отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики. Заместитель главы военного ведомства в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения 15 орденов Мужества", - сказали в ведомстве. "Настоящие воины, храбрые, отважные, сильные, крепкие - вот на таких держится наша страна. Молодцы", - сказал Горемыкин. Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Группировка войск "Центр" полностью взяла под контроль город 17 февраля. В соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.
https://ria.ru/20231230/nagrazhdenie-1919077816.html
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россия, авдеевка, донецкая народная республика, виктор горемыкин, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Виктор Горемыкин, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Замминистра обороны России вручил госнаграды за освобождение Авдеевки
Замминистра обороны России Горемыкин вручил госнаграды за освобождение Авдеевки