https://ria.ru/20240221/nagrady-1928696284.html

Луценко вручил награды участникам СВО в преддверии Дня защитника Отечества

Луценко вручил награды участникам СВО в преддверии Дня защитника Отечества - РИА Новости, 21.02.2024

Луценко вручил награды участникам СВО в преддверии Дня защитника Отечества

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил участникам СВО грамоты, благодарности и благодарственные письма в преддверии... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:54

2024-02-21T12:54

2024-02-21T12:55

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил участникам СВО грамоты, благодарности и благодарственные письма в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального парламента. На торжественный прием были приглашены участники СВО, воины-интернационалисты, волонтеры, оказывающие помощь военнослужащим. "День защитника Отечества для всех нас сегодня имеет особое значение. Идет специальная военная операция. Защита своего дома, защита Отечества были и остаются священным долгом россиян. Благодарю воинов, которые выполняют тяжелую работу по защите рубежей России", - цитирует пресс-служба Луценко. Он также поблагодарил коллег, которые ежедневно занимаются сбором гуманитарного груза, организовывают курсы для военнослужащих. "Мы видим, что эта работа ведется тихо, без лишнего пиара – это ценнее вдвойне. Ваша помощь важна бойцам, они знают, что семьи, близкие и товарищи ждут их скорейшего возвращения на Родину. Мы продолжим максимально поддерживать наших воинов", - подчеркнул председатель регионального парламента. Луценко вручил мужчинам грамоты и благодарственные письма. Один из участников приема вернулся с зоны СВО после тяжелого ранения. Сейчас он восстанавливается и скоро вновь планирует отправиться на фронт. "Мой родной младший брат был мобилизован, а я работал в противопожарной охране, у меня была бронь от мобилизации. Я уволился и подписал контракт почти на год. На СВО встретился с братом, мы вместе воевали больше пяти месяцев. Потом получил тяжелое ранение, попал в госпиталь", - рассказал участник СВО. Награды из рук Луценко получили также участники организации "Караван добра". Мужчины занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов. Они собирают посылки от вологжан, связываются с подразделениями и ищут по запросам необходимую технику и вещи для воинских частей. Ежемесячно на передовую отправляются от двух до шести машин с гуманитарным грузом, при этом гуманитарную помощь участники "Каравана добра" отвозят лично и передают ее прямо в руки бойцам. Подобная работа ведется во всех муниципалитетах области. Также была отмечена деятельность организаторов вологодского филиала проекта "Технологии выживания – Тактическая медицина". Специалисты на общественных площадках организуют курсы по тактической медицине, обучают вологжан навыкам оказания первой помощи себе и товарищу. "Мы сначала с детьми занимались в основном, а когда началась СВО, к нам пришли силовики. За год -полтора мы обучили всех наших силовиков, работали и с гражданскими структурами. Наш главный принцип: обучить первой помощи всех россиян", - рассказал руководитель проекта Павел Дудников, слова которого приводит пресс-служба. Специалисты по тактической медицине на практике обучают вологжан навыкам самопомощи и взаимопомощи. Особое внимание уделяют первой помощи при ранении: остановке кровотечения, наложению жгута, перевязке и эвакуации.

https://ria.ru/20240216/lutsenko-1927839760.html

https://ria.ru/20240130/vologda-1924302879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области