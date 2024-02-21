https://ria.ru/20240221/mobilizatsiya-1928720420.html

На Украине выявили пять новых схем уклонения от мобилизации

На Украине выявили пять новых схем уклонения от мобилизации - РИА Новости, 21.02.2024

На Украине выявили пять новых схем уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале в среду о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации, одну из которых... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:49

2024-02-21T13:49

2024-02-21T13:49

в мире

украина

винница

закарпатская область

владимир зеленский

служба безопасности украины

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале в среду о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации, одну из которых возглавлял глава районного военкомата. "Служба безопасности заблокировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста… Организаторы предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких услуг составляла до 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным спецслужбы, незаконные схемы ликвидированы в Виннице, Полтавской, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской областях Украины. Всего, по данным СБУ, задержаны девять человек, среди них глава районного военкомата, сотрудники военно-врачебной комиссии, адвокат, местные жители. Следствие продолжается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html

https://ria.ru/20240213/uklonisty-1927082338.html

украина

винница

закарпатская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, винница, закарпатская область, владимир зеленский, служба безопасности украины, жкх