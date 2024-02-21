На Украине выявили пять новых схем уклонения от мобилизации
СБУ выявила пять новых схем уклонения от мобилизации в разных областях Украины
© Фото : СБУПроверки СБУ в Киеве
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале в среду о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации, одну из которых возглавлял глава районного военкомата.
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"Служба безопасности заблокировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста… Организаторы предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких услуг составляла до 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным спецслужбы, незаконные схемы ликвидированы в Виннице, Полтавской, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской областях Украины. Всего, по данным СБУ, задержаны девять человек, среди них глава районного военкомата, сотрудники военно-врачебной комиссии, адвокат, местные жители. Следствие продолжается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.