https://ria.ru/20240221/migranty-1928641258.html

Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии

Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии - РИА Новости, 21.02.2024

Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии

Из России выдворят 60 нелегальных мигрантов, выявленных полицией в ходе рейда в общежитии в Одинцовском районе, сообщила начальник пресс-службы подмосковного... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:03

2024-02-21T09:03

2024-02-21T09:21

россия

одинцовский район

ближний восток

татьяна петрова

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Из России выдворят 60 нелегальных мигрантов, выявленных полицией в ходе рейда в общежитии в Одинцовском районе, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, правоохранители проверяли общежитие в поселке Новоивановское. "В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов – граждан из стран Ближнего Востока и Азии. В отношении 60 иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - рассказала Петрова. На прошлой неделе правоохранители накрыли в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа гостиницу с нелегалами, высылка из России предстояла 15 мигрантам.

https://ria.ru/20240213/deportatsiya-1927005796.html

россия

одинцовский район

ближний восток

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россия, одинцовский район, ближний восток, татьяна петрова