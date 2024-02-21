Рейтинг@Mail.ru
Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 21.02.2024 (обновлено: 09:21 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/migranty-1928641258.html
Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии
Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии - РИА Новости, 21.02.2024
Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии
Из России выдворят 60 нелегальных мигрантов, выявленных полицией в ходе рейда в общежитии в Одинцовском районе, сообщила начальник пресс-службы подмосковного... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:03
2024-02-21T09:21
россия
одинцовский район
ближний восток
татьяна петрова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Из России выдворят 60 нелегальных мигрантов, выявленных полицией в ходе рейда в общежитии в Одинцовском районе, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, правоохранители проверяли общежитие в поселке Новоивановское. "В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов – граждан из стран Ближнего Востока и Азии. В отношении 60 иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - рассказала Петрова. На прошлой неделе правоохранители накрыли в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа гостиницу с нелегалами, высылка из России предстояла 15 мигрантам.
https://ria.ru/20240213/deportatsiya-1927005796.html
россия
одинцовский район
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, одинцовский район, ближний восток, татьяна петрова
Россия, Одинцовский район, Ближний Восток, Татьяна Петрова
Из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии

60 мигрантов вышлют после рейда полиции в общежитии в Одинцовском районе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Из России выдворят 60 нелегальных мигрантов, выявленных полицией в ходе рейда в общежитии в Одинцовском районе, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, правоохранители проверяли общежитие в поселке Новоивановское.
«
"В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов – граждан из стран Ближнего Востока и Азии. В отношении 60 иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - рассказала Петрова.
На прошлой неделе правоохранители накрыли в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа гостиницу с нелегалами, высылка из России предстояла 15 мигрантам.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства
13 февраля, 10:04
 
РоссияОдинцовский районБлижний ВостокТатьяна Петрова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала