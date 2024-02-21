https://ria.ru/20240221/meropriyatie-1928688169.html
Центр "Мой бизнес" Приморья проведет свыше 30 крупных мероприятий за год
Центр "Мой бизнес" Приморья проведет свыше 30 крупных мероприятий за год - РИА Новости, 21.02.2024
Центр "Мой бизнес" Приморья проведет свыше 30 крупных мероприятий за год
Приморский центр "Мой бизнес" составил календарь крупных мероприятий на этот год, в который вошли более 30 событий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:18
2024-02-21T12:18
2024-02-21T12:18
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928687195_0:21:750:443_1920x0_80_0_0_73ab886673cf87bb584be39b158763f9.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приморский центр "Мой бизнес" составил календарь крупных мероприятий на этот год, в который вошли более 30 событий, сообщает пресс-служба правительства региона. Среди мероприятий - образовательные акселераторы и форумы, на которых предприниматели могут поднять свой уровень компетенций, а также выездные выставки, в том числе и международные. Кроме того, в графике присутствуют конкурсы, в которых краевой бизнес сможет поучаствовать и получить поддержку для своего дела. В настоящее время уже открыт прием заявок на конкурс "Экспортер года". Молодые дизайнеры смогут поучаствовать в конкурсе "Продвижение и продажи" и получить индивидуальные меры поддержки брендов-лидеров, размещение в шоурумах и торговых центрах в центральной части России. Для инновационных предпринимателей в апреле стартует прием заявок на конкурсы "Приморский старт" и "Приморский старт 2.0", а для молодых состоится "Молодежная бизнес-премия". Кроме того, в апреле начинается прием заявок на новый для региона конкурс "Лучший бренд Приморья". "Приморье – край предпринимателей, увлеченных своим делом. Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, трудиться на благо людей и своей страны. Повестки предстоящих форумов насыщенны и разнообразны, охватывают множество интересных направлений и уникальных бизнес-кейсов. Впереди у вас дискуссии и презентации проектов, встречи с опытными наставниками, общественными деятелями, политиками и руководителями крупных компаний", – сказал министр экономического развития края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что наибольшее количество больших событийных мероприятий состоится в Неделю предпринимательства, которая пройдет в преддверии Дня предпринимателя 26 мая. Это будут крупные форумы "Мой бизнес". Для молодых и амбициозных пройдет отдельный форум "Мой бизнес. Молодежь", самозанятых тоже ждет крупное событие. На все мероприятия центр будет привлекать экспертов из разных сфер – продаж, маркетинга, продвижения. В мае запланировано открытие площадки фестиваля "Сделано в Приморье". Поучаствовать в ней смогут локальные товаропроизводители, для которых она станет возможностью найти новых покупателей.
https://ria.ru/20240221/registratsiya-1928506287.html
https://ria.ru/20240219/ferma-1928298629.html
https://ria.ru/20240207/oborudovanie-1925988077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928687195_34:0:689:491_1920x0_80_0_0_be0dcf5279535b3e616a34f71334e56a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приморский центр "Мой бизнес" составил календарь крупных мероприятий на этот год, в который вошли более 30 событий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Среди мероприятий - образовательные акселераторы и форумы, на которых предприниматели могут поднять свой уровень компетенций, а также выездные выставки, в том числе и международные. Кроме того, в графике присутствуют конкурсы, в которых краевой бизнес сможет поучаствовать и получить поддержку для своего дела.
Началась регистрация предпринимателей для участия в конкурсе "Создай НАШЕ"
В настоящее время уже открыт прием заявок на конкурс "Экспортер года". Молодые дизайнеры смогут поучаствовать в конкурсе "Продвижение и продажи" и получить индивидуальные меры поддержки брендов-лидеров, размещение в шоурумах и торговых центрах в центральной части России.
Для инновационных предпринимателей в апреле стартует прием заявок на конкурсы "Приморский старт" и "Приморский старт 2.0", а для молодых состоится "Молодежная бизнес-премия". Кроме того, в апреле начинается прием заявок на новый для региона конкурс "Лучший бренд Приморья".
"Приморье – край предпринимателей, увлеченных своим делом. Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, трудиться на благо людей и своей страны. Повестки предстоящих форумов насыщенны и разнообразны, охватывают множество интересных направлений и уникальных бизнес-кейсов. Впереди у вас дискуссии и презентации проектов, встречи с опытными наставниками, общественными деятелями, политиками и руководителями крупных компаний", – сказал министр экономического развития края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии
Там уточнили, что наибольшее количество больших событийных мероприятий состоится в Неделю предпринимательства, которая пройдет в преддверии Дня предпринимателя 26 мая. Это будут крупные форумы "Мой бизнес". Для молодых и амбициозных пройдет отдельный форум "Мой бизнес. Молодежь", самозанятых тоже ждет крупное событие.
На все мероприятия центр будет привлекать экспертов из разных сфер – продаж, маркетинга, продвижения.
В мае запланировано открытие площадки фестиваля "Сделано в Приморье". Поучаствовать в ней смогут локальные товаропроизводители, для которых она станет возможностью найти новых покупателей.
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту