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Центр "Мой бизнес" Приморья проведет свыше 30 крупных мероприятий за год

Центр "Мой бизнес" Приморья проведет свыше 30 крупных мероприятий за год - РИА Новости, 21.02.2024

Центр "Мой бизнес" Приморья проведет свыше 30 крупных мероприятий за год

Приморский центр "Мой бизнес" составил календарь крупных мероприятий на этот год, в который вошли более 30 событий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:18

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приморский центр "Мой бизнес" составил календарь крупных мероприятий на этот год, в который вошли более 30 событий, сообщает пресс-служба правительства региона. Среди мероприятий - образовательные акселераторы и форумы, на которых предприниматели могут поднять свой уровень компетенций, а также выездные выставки, в том числе и международные. Кроме того, в графике присутствуют конкурсы, в которых краевой бизнес сможет поучаствовать и получить поддержку для своего дела. В настоящее время уже открыт прием заявок на конкурс "Экспортер года". Молодые дизайнеры смогут поучаствовать в конкурсе "Продвижение и продажи" и получить индивидуальные меры поддержки брендов-лидеров, размещение в шоурумах и торговых центрах в центральной части России. Для инновационных предпринимателей в апреле стартует прием заявок на конкурсы "Приморский старт" и "Приморский старт 2.0", а для молодых состоится "Молодежная бизнес-премия". Кроме того, в апреле начинается прием заявок на новый для региона конкурс "Лучший бренд Приморья". "Приморье – край предпринимателей, увлеченных своим делом. Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, трудиться на благо людей и своей страны. Повестки предстоящих форумов насыщенны и разнообразны, охватывают множество интересных направлений и уникальных бизнес-кейсов. Впереди у вас дискуссии и презентации проектов, встречи с опытными наставниками, общественными деятелями, политиками и руководителями крупных компаний", – сказал министр экономического развития края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что наибольшее количество больших событийных мероприятий состоится в Неделю предпринимательства, которая пройдет в преддверии Дня предпринимателя 26 мая. Это будут крупные форумы "Мой бизнес". Для молодых и амбициозных пройдет отдельный форум "Мой бизнес. Молодежь", самозанятых тоже ждет крупное событие. На все мероприятия центр будет привлекать экспертов из разных сфер – продаж, маркетинга, продвижения. В мае запланировано открытие площадки фестиваля "Сделано в Приморье". Поучаствовать в ней смогут локальные товаропроизводители, для которых она станет возможностью найти новых покупателей.

https://ria.ru/20240221/registratsiya-1928506287.html

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