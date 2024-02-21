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Медведчук отверг утверждения, что он убедил Кремль признать власти Украины - РИА Новости, 21.02.2024
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08:43 21.02.2024 (обновлено: 09:30 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928638984.html
Медведчук отверг утверждения, что он убедил Кремль признать власти Украины
Медведчук отверг утверждения, что он убедил Кремль признать власти Украины - РИА Новости, 21.02.2024
Медведчук отверг утверждения, что он убедил Кремль признать власти Украины
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал абсурдом утверждения, что он убедил Кремль признать... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:43
2024-02-21T09:30
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал абсурдом утверждения, что он убедил Кремль признать власти Украины. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. "Нельзя комментировать какой-то абсурд, потому что если бы был хоть один источник подобных моих действий, наверное, я бы расписался в своей несостоятельности", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что он убедил российское руководство признать украинский режим. Медведчук отметил, что публично в 2014-2015 годах, когда он непосредственно участвовал в переговорных процессах, утверждал, что все это было незаконно. "Я называл это тогда незаконным вооруженным захватом власти. В моих беседах и встречах с руководством Российской Федерации моя позиция была последовательной, принципиальной всегда. Она остается и сегодня", - отметил украинский политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928628950.html
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928625484.html
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в мире, украина, сша, киев, виктор янукович, виктор медведчук, виталий захарченко, оон
В мире, Украина, США, Киев, Виктор Янукович, Виктор Медведчук, Виталий Захарченко, ООН
Медведчук отверг утверждения, что он убедил Кремль признать власти Украины

Медведчук назвал заявления о своем влиянии на Кремль в 2014 году абсурдом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал абсурдом утверждения, что он убедил Кремль признать власти Украины.
Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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"Нельзя комментировать какой-то абсурд, потому что если бы был хоть один источник подобных моих действий, наверное, я бы расписался в своей несостоятельности", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что он убедил российское руководство признать украинский режим.
Медведчук отметил, что публично в 2014-2015 годах, когда он непосредственно участвовал в переговорных процессах, утверждал, что все это было незаконно. "Я называл это тогда незаконным вооруженным захватом власти. В моих беседах и встречах с руководством Российской Федерации моя позиция была последовательной, принципиальной всегда. Она остается и сегодня", - отметил украинский политик.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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В миреУкраинаСШАКиевВиктор ЯнуковичВиктор МедведчукВиталий ЗахарченкоООН
 
 
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