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Госдума одобрила проект о праве психологов и логопедов оказывать медпомощь - РИА Новости, 21.02.2024
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14:53 21.02.2024 (обновлено: 18:17 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/medpomosch-1928739507.html
Госдума одобрила проект о праве психологов и логопедов оказывать медпомощь
Госдума одобрила проект о праве психологов и логопедов оказывать медпомощь - РИА Новости, 21.02.2024
Госдума одобрила проект о праве психологов и логопедов оказывать медпомощь
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий психологов, физиотерапевтов и логопедов в правах с медиками при комплексной... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:53
2024-02-21T18:17
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий психологов, физиотерапевтов и логопедов в правах с медиками при комплексной реабилитации пациентов.Как пояснил глава комитета Госдумы по здоровью Бадма Башанкаев, реабилитация пациентов идет максимально успешно, если ею занимается мультидисциплинарная команда."В составе команды могут быть не только врачи, но и физиотерапевты, психологи, логопеды, другие специалисты. Комплексный подход может включать применение природных лечебных факторов, не только лекарственных, но и немедикаментозных методов", - пояснил он.По его словам, теперь медработники с иным образованием, в чьи должностные обязанности входит оказание медицинской помощи, получат равные права с врачами-специалистами. При этом, как пояснили в пресс-службе комитета ГД по охране здоровья, уравнивание правового статуса не будет иметь двойного прочтения, логопед сможет выполнять только те функции, которые прописаны специальным порядком: работать с дефектами речи, а не лечить.Как отметил Башанкаев, комплексный подход может включать применение природных лечебных факторов, не только лекарственных, но и немедикаментозных методов."О важности именно комплексной реабилитации всегда говорила практика восстановления пациентов после инсультов, инфарктов, травм головного мозга, длительного пребывания в реанимации. Затем это показала пандемия. Теперь - специальная военная операция. Например, стало очевидно, как нужна психологическая помощь участникам СВО и их семьям", - сказал Башанкаев журналистам.В свою очередь, директор НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Сергей Царенко заявил, что сегодня стоит задача повысить качество реабилитации."Чтобы ее выполнить, нужно быстрое вовлечение целого пула специалистов. Важно воспитывать кадры с помощью образования и переквалификации, а также привлекать в эту сферу людей, не имеющих медицинского образования… Сначала нужно создать правовые основы этого нововведения с четкими границами, нужно дать возможность дополнительной подготовки специалистов", - добавил Царенко.
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общество, госдума рф, единая россия, россия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
Госдума одобрила проект о праве психологов и логопедов оказывать медпомощь

Оказывающих медпомощь психологов и логопедов уравняют в правах с медиками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий психологов, физиотерапевтов и логопедов в правах с медиками при комплексной реабилитации пациентов.
Как пояснил глава комитета Госдумы по здоровью Бадма Башанкаев, реабилитация пациентов идет максимально успешно, если ею занимается мультидисциплинарная команда.
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«
"В составе команды могут быть не только врачи, но и физиотерапевты, психологи, логопеды, другие специалисты. Комплексный подход может включать применение природных лечебных факторов, не только лекарственных, но и немедикаментозных методов", - пояснил он.
По его словам, теперь медработники с иным образованием, в чьи должностные обязанности входит оказание медицинской помощи, получат равные права с врачами-специалистами. При этом, как пояснили в пресс-службе комитета ГД по охране здоровья, уравнивание правового статуса не будет иметь двойного прочтения, логопед сможет выполнять только те функции, которые прописаны специальным порядком: работать с дефектами речи, а не лечить.
Как отметил Башанкаев, комплексный подход может включать применение природных лечебных факторов, не только лекарственных, но и немедикаментозных методов.
«
"О важности именно комплексной реабилитации всегда говорила практика восстановления пациентов после инсультов, инфарктов, травм головного мозга, длительного пребывания в реанимации. Затем это показала пандемия. Теперь - специальная военная операция. Например, стало очевидно, как нужна психологическая помощь участникам СВО и их семьям", - сказал Башанкаев журналистам.
В свою очередь, директор НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Сергей Царенко заявил, что сегодня стоит задача повысить качество реабилитации.
«
"Чтобы ее выполнить, нужно быстрое вовлечение целого пула специалистов. Важно воспитывать кадры с помощью образования и переквалификации, а также привлекать в эту сферу людей, не имеющих медицинского образования… Сначала нужно создать правовые основы этого нововведения с четкими границами, нужно дать возможность дополнительной подготовки специалистов", - добавил Царенко.
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