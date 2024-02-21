https://ria.ru/20240221/lugovoy-1928685064.html

Депутат призвал признать "Британский Совет" террористической структурой

Депутат призвал признать "Британский Совет" террористической структурой - РИА Новости, 21.02.2024

Депутат призвал признать "Британский Совет" террористической структурой

Правительственную организацию Великобритании "Британский совет", ведущую подрывную и террористическую деятельность в разных странах, в России надо признать... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:09

2024-02-21T12:09

2024-02-21T12:09

технологии

великобритания

россия

херсонская область

андрей луговой

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госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительственную организацию Великобритании "Британский совет", ведущую подрывную и террористическую деятельность в разных странах, в России надо признать террористической структурой, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой. ФСБ России сообщила в среду, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность "Британского Совета" (БС), который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Официально заявленными целями "Британского совета" является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, но в реальности это лишь прикрытие для работы британских спецслужб, подчеркивает ФСБ. "В новости о том, что "Британский совет" занимается разведывательной деятельностью на территории новых регионов России, ничего сенсационного нет. "Британский Совет" - это давно созданная конторка, работающая в интересах разведки Великобритании MI6. Эти подлецы, работая в других странах под прикрытием якобы развития сотрудничества с Великобританией - культурного обмена, языкового обмена, на самом деле являются пристанищем действующих офицеров разведки Великобритании, которая, пользуясь такой возможностью нахождения на территории конкретной страны, проводит деструктивную политику", - сказал Луговой. Но "Британский Совет" реально занимается терроризмом, отметил депутат: "Именно благодаря действиям "Британского Совета", в том числе, проводились разного рода "цветные революции" на территории разных стран. "И то, что "Британский Совет" и его люди, находящиеся в Лондоне, и не только, пытаются установить взаимодействие с предателями нашей страны, говорит о том, что "Британский Совет" надо признать террористической организацией со всеми вытекающими отсюда последствиями. А людей, связанных с ними, судить не только по статье 275, часть 1 - "измена Родине", но и по статье "терроризм", и давать им по полной программе, вплоть до пожизненного заключения", - подчеркнул Луговой.

https://ria.ru/20240219/lnr-1928187202.html

https://radiosputnik.ru/20240220/ekb-1928408333.html

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технологии, великобритания, россия, херсонская область , андрей луговой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, лдпр