Депутат призвал признать "Британский Совет" террористической структурой
Луговой: "Британский Совет" надо признать в России террористической структурой
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительственную организацию Великобритании "Британский совет", ведущую подрывную и террористическую деятельность в разных странах, в России надо признать террористической структурой, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой.
ФСБ России сообщила в среду, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность "Британского Совета" (БС), который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области.
Официально заявленными целями "Британского совета" является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, но в реальности это лишь прикрытие для работы британских спецслужб, подчеркивает ФСБ.
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"В новости о том, что "Британский совет" занимается разведывательной деятельностью на территории новых регионов России, ничего сенсационного нет. "Британский Совет" - это давно созданная конторка, работающая в интересах разведки Великобритании MI6. Эти подлецы, работая в других странах под прикрытием якобы развития сотрудничества с Великобританией - культурного обмена, языкового обмена, на самом деле являются пристанищем действующих офицеров разведки Великобритании, которая, пользуясь такой возможностью нахождения на территории конкретной страны, проводит деструктивную политику", - сказал Луговой.
Но "Британский Совет" реально занимается терроризмом, отметил депутат: "Именно благодаря действиям "Британского Совета", в том числе, проводились разного рода "цветные революции" на территории разных стран.
"И то, что "Британский Совет" и его люди, находящиеся в Лондоне, и не только, пытаются установить взаимодействие с предателями нашей страны, говорит о том, что "Британский Совет" надо признать террористической организацией со всеми вытекающими отсюда последствиями. А людей, связанных с ними, судить не только по статье 275, часть 1 - "измена Родине", но и по статье "терроризм", и давать им по полной программе, вплоть до пожизненного заключения", - подчеркнул Луговой.