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Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас - РИА Новости, 21.02.2024
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00:11 21.02.2024 (обновлено: 10:41 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/lavrov-1928609247.html
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас - РИА Новости, 21.02.2024
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу был принят президентом страны Николасом Мадуро. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:11
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россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу был принят президентом страны Николасом Мадуро. В Telegram-канале МИД России размещена фотография министра и венесуэльского президента. В ходе пребывания в Каракасе глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой, а также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину.
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россия, каракас, венесуэла, николас мадуро, сергей лавров, в мире
Россия, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро, Сергей Лавров, В мире
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас

Президент Венесуэлы Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу был принят президентом страны Николасом Мадуро.
В Telegram-канале МИД России размещена фотография министра и венесуэльского президента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Мадуро заявил о желании посетить Москву
00:06
В ходе пребывания в Каракасе глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой, а также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину.
 
РоссияКаракасВенесуэлаНиколас МадуроСергей ЛавровВ мире
 
 
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