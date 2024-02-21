https://ria.ru/20240221/lavrov-1928609247.html
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас - РИА Новости, 21.02.2024
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу был принят президентом страны Николасом Мадуро. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:11
2024-02-21T00:11
2024-02-21T10:41
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу был принят президентом страны Николасом Мадуро. В Telegram-канале МИД России размещена фотография министра и венесуэльского президента. В ходе пребывания в Каракасе глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой, а также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину.
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Россия, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро, Сергей Лавров, В мире
Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас
Президент Венесуэлы Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас