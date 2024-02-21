https://ria.ru/20240221/lavrov-1928609247.html

Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас

Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас - РИА Новости, 21.02.2024

Мадуро принял Лаврова в ходе визита в Каракас

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу был принят президентом страны Николасом Мадуро. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:11

2024-02-21T00:11

2024-02-21T10:41

россия

каракас

венесуэла

николас мадуро

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928673963_0:218:3060:1939_1920x0_80_0_0_8969b66bfaeeebf7a489e6cad5696ec6.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу был принят президентом страны Николасом Мадуро. В Telegram-канале МИД России размещена фотография министра и венесуэльского президента. В ходе пребывания в Каракасе глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой, а также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину.

https://ria.ru/20240221/maduro-1928608680.html

россия

каракас

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, каракас, венесуэла, николас мадуро, сергей лавров, в мире