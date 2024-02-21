https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928851911.html
Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова
Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в телеграм-канале ситуацию вокруг российского перебежчика Максима Кузьминова, найденного мертвым в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-21T21:26
2024-02-21T21:26
2024-02-22T00:51
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в телеграм-канале ситуацию вокруг российского перебежчика Максима Кузьминова, найденного мертвым в Испании.В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина."Собаке – собачья смерть", – сказал Медведев на видео, опубликованном в его телеграм-канале и озаглавленном "О судьбе пилота-предателя Кузьминова".На уточняющий вопрос: "Неважно, из чьих рук?" зампред Совбеза ответил: "Я всё сказал".Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода.Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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дмитрий медведев, в мире, испания, украина, россия, ми-8 амтш
Дмитрий Медведев, В мире, Испания, Украина, Россия, Ми-8 АМТШ
Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова
Медведев жестко высказался об убийстве перебежчика Максима Кузьминова
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в телеграм-канале
ситуацию вокруг российского перебежчика Максима Кузьминова, найденного мертвым в Испании.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
«
"Собаке – собачья смерть", – сказал Медведев на видео, опубликованном в его телеграм-канале и озаглавленном "О судьбе пилота-предателя Кузьминова".
На уточняющий вопрос: "Неважно, из чьих рук?" зампред Совбеза ответил: "Я всё сказал".
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8
из Курска
и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода.
Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
СМИ: в Испании проверяют причастность русской мафии к смерти Кузьминова