https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928829203.html

Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ

Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024

Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ

Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, мог пользоваться скрытой государственной защитой, предположила газета Mundo. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:07

2024-02-21T19:07

2024-02-21T20:55

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, мог пользоваться скрытой государственной защитой, предположила газета Mundo."Вырисовывается возможность, что пилот вертолета (Кузьминов. — Прим. ред.) <…> пользовался в Испании некой государственной защитой. Имел своего рода скрытый статус политического беженца", — говорится в публикации.Как отмечает издание, неизвестно, как Кузьминов оказался в Испании и как долго он мог находиться в стране.По данным газеты, в перебежчика выстрелили пять раз, нападавшие скрылись на машине жертвы, которую затем бросили в близлежащем городе Эль-Кампельо и сожгли. Такой сценарий типичен для разборок в среде организованной преступности, отмечает Mundo.Об обнаружении тела Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос стало известно в понедельник. Его смерть подтвердили представитель ГУР Минобороны Украины изданию "РБК-Украина", а также полиция Испании — газете The New York Times. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании РИА Новости сообщили, что расследование убийства засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе. Говоря о сослуживцах, Кузьминов заявил, что они были безоружны и не могли оказать сопротивления. После угона они якобы начали вести себя "немножко агрессивно" и "выбежали из вертолета в сторону границы". Как добавил перебежчик, у него нет точных данных об их судьбе, но в СМИ сообщалось, что их ликвидировали.

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928681245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, испания, максим кузьмин , telegram, ми-8 амтш, курск