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Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
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19:07 21.02.2024 (обновлено: 20:55 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928829203.html
Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ
Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ
Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, мог пользоваться скрытой государственной защитой, предположила газета Mundo. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:07
2024-02-21T20:55
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, мог пользоваться скрытой государственной защитой, предположила газета Mundo.&quot;Вырисовывается возможность, что пилот вертолета (Кузьминов. — Прим. ред.) &lt;…&gt; пользовался в Испании некой государственной защитой. Имел своего рода скрытый статус политического беженца&quot;, — говорится в публикации.Как отмечает издание, неизвестно, как Кузьминов оказался в Испании и как долго он мог находиться в стране.По данным газеты, в перебежчика выстрелили пять раз, нападавшие скрылись на машине жертвы, которую затем бросили в близлежащем городе Эль-Кампельо и сожгли. Такой сценарий типичен для разборок в среде организованной преступности, отмечает Mundo.Об обнаружении тела Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос стало известно в понедельник. Его смерть подтвердили представитель ГУР Минобороны Украины изданию "РБК-Украина", а также полиция Испании — газете The New York Times. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании РИА Новости сообщили, что расследование убийства засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе. Говоря о сослуживцах, Кузьминов заявил, что они были безоружны и не могли оказать сопротивления. После угона они якобы начали вести себя "немножко агрессивно" и "выбежали из вертолета в сторону границы". Как добавил перебежчик, у него нет точных данных об их судьбе, но в СМИ сообщалось, что их ликвидировали.
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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в мире, украина, испания, максим кузьмин , telegram, ми-8 амтш, курск
В мире, Украина, Испания, Максим Кузьмин , Telegram, Ми-8 АМТШ, Курск
Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ

Mundо: найденный мертвым Кузьминов мог пользоваться скрытой защитой в Испании

© Фото : Ukrainska PravdaМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Ukrainska Pravda
Максим Кузьминов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, мог пользоваться скрытой государственной защитой, предположила газета Mundo.
«

"Вырисовывается возможность, что пилот вертолета (Кузьминов. — Прим. ред.) <…> пользовался в Испании некой государственной защитой. Имел своего рода скрытый статус политического беженца", — говорится в публикации.

Максим Кузьминов
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Как отмечает издание, неизвестно, как Кузьминов оказался в Испании и как долго он мог находиться в стране.
По данным газеты, в перебежчика выстрелили пять раз, нападавшие скрылись на машине жертвы, которую затем бросили в близлежащем городе Эль-Кампельо и сожгли. Такой сценарий типичен для разборок в среде организованной преступности, отмечает Mundo.
Об обнаружении тела Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос стало известно в понедельник. Его смерть подтвердили представитель ГУР Минобороны Украины изданию "РБК-Украина", а также полиция Испании — газете The New York Times.
В пресс-службе Гражданской гвардии Испании РИА Новости сообщили, что расследование убийства засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе. Говоря о сослуживцах, Кузьминов заявил, что они были безоружны и не могли оказать сопротивления. После угона они якобы начали вести себя "немножко агрессивно" и "выбежали из вертолета в сторону границы". Как добавил перебежчик, у него нет точных данных об их судьбе, но в СМИ сообщалось, что их ликвидировали.
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