Перебежчик Кузьминов мог иметь скрытый статус беженца в Испании, пишут СМИ
Mundо: найденный мертвым Кузьминов мог пользоваться скрытой защитой в Испании
© Фото : Ukrainska PravdaМаксим Кузьминов
© Фото : Ukrainska Pravda
Максим Кузьминов. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский перебежчик Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, мог пользоваться скрытой государственной защитой, предположила газета Mundo.
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"Вырисовывается возможность, что пилот вертолета (Кузьминов. — Прим. ред.) <…> пользовался в Испании некой государственной защитой. Имел своего рода скрытый статус политического беженца", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, неизвестно, как Кузьминов оказался в Испании и как долго он мог находиться в стране.
По данным газеты, в перебежчика выстрелили пять раз, нападавшие скрылись на машине жертвы, которую затем бросили в близлежащем городе Эль-Кампельо и сожгли. Такой сценарий типичен для разборок в среде организованной преступности, отмечает Mundo.
Об обнаружении тела Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос стало известно в понедельник. Его смерть подтвердили представитель ГУР Минобороны Украины изданию "РБК-Украина", а также полиция Испании — газете The New York Times.
В пресс-службе Гражданской гвардии Испании РИА Новости сообщили, что расследование убийства засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе. Говоря о сослуживцах, Кузьминов заявил, что они были безоружны и не могли оказать сопротивления. После угона они якобы начали вести себя "немножко агрессивно" и "выбежали из вертолета в сторону границы". Как добавил перебежчик, у него нет точных данных об их судьбе, но в СМИ сообщалось, что их ликвидировали.