https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928681245.html
СМИ рассказали подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании
СМИ рассказали подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании - РИА Новости, 21.02.2024
СМИ рассказали подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании
Российский перебежчик Максим Кузьминов, найденный мертвым в Испании, провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, рассказала испанская газета... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:53
2024-02-21T11:53
2024-02-21T14:21
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский перебежчик Максим Кузьминов, найденный мертвым в Испании, провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, рассказала испанская газета Mundo."Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней", — сообщило издание.О Кузьминове никто не знал в супермаркете, ресторане и церкви, расположенных поблизости с местом, где нашли его тело, отметила газета. По информации Mundo, также неизвестно, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело. В публикации отметили, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки. В то же время во вторник пресс-служба Гражданской гвардии Испании сообщила РИА Новости, что во время расследования были найдены поддельные документы.В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" смерть российского перебежчика.Украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что летом 2023 года летчик по указанию украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.Сам Кузьминов на пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что по своей инициативе связался с украинской разведкой. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, на борту находились еще два безоружных члена экипажа, сопротивления они оказать не могли. Перебежчик утверждал, что сослуживцы повели себя агрессивно и выбежали из вертолета в сторону границы. Кузьминов допускал, что их могли ликвидировать.
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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РИА Новости
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в мире, испания, максим кузьмин , россия
В мире, Испания, Максим Кузьмин , Россия
СМИ рассказали подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании
Mundo: перебежчик Кузьминов недолго пробыл в Вильяхойосе, где нашли его тело
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Российский перебежчик Максим Кузьминов, найденный мертвым в Испании, провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, рассказала испанская газета Mundo
.
«
"Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней", — сообщило издание.
О Кузьминове никто не знал в супермаркете, ресторане и церкви, расположенных поблизости с местом, где нашли его тело, отметила газета.
По информации Mundo, также неизвестно, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.
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В публикации отметили, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки. В то же время во вторник пресс-служба Гражданской гвардии Испании сообщила РИА Новости, что во время расследования были найдены поддельные документы.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" смерть российского перебежчика.
Украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что летом 2023 года летчик по указанию украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России
ситуацию не комментировало.
Сам Кузьминов на пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что по своей инициативе связался с украинской разведкой. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, на борту находились еще два безоружных члена экипажа, сопротивления они оказать не могли. Перебежчик утверждал, что сослуживцы повели себя агрессивно и выбежали из вертолета в сторону границы. Кузьминов допускал, что их могли ликвидировать.
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