https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928665736.html

В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова

В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова - РИА Новости, 21.02.2024

В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова

Испанская партия "Граждане" (Ciudadanos) призывает власти Евросоюза расследовать убийство в Испании перебежчика из РФ Максима Кузьминова, в причастности к этому РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:59

2024-02-21T10:59

2024-02-21T10:59

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Испанская партия "Граждане" (Ciudadanos) призывает власти Евросоюза расследовать убийство в Испании перебежчика из РФ Максима Кузьминова, в причастности к этому подозревает Москву, однако никаких доказательств не приводит, пишет издание Mundo. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией об убийстве Кузьминова в Испании. "Ciudadanos просят Еврокомиссию расследовать убийство в Аликанте российского пилота Максима Кузьминова", - пишет издание. Как отмечается, соответствующее письмо с призывом была направлено главе евродипломатии Жозепу Боррелю. Партия отмечает, что сначала Гражданская гвардия расследовала произошедшее как сведение счетов. Однако после того, как была установлена личность убитого, по утверждению Ciudadanos, "все признаки указывают на внесудебную казнь, заказанную российскими властями". При этом партия не привела никаких доказательств этому обвинению. Кроме того, партия призвала Еврокомиссию сделать своим приоритетом противодействие "агентам РФ" в Европе, а также потребовала "срочно осуществить меры по укреплению европейских контрразведывательных сетей и оценить новую информацию перед подготовкой новых пакетов санкций против РФ". Ciudadanos - левоцентристская партия, у нее нет мест в парламенте Испании, но она представлена в европарламенте. В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили РИА Новости, что расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с предателем были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, россия