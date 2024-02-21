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В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова - РИА Новости, 21.02.2024
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10:59 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928665736.html
В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова
В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова - РИА Новости, 21.02.2024
В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова
Испанская партия "Граждане" (Ciudadanos) призывает власти Евросоюза расследовать убийство в Испании перебежчика из РФ Максима Кузьминова, в причастности к этому РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:59
2024-02-21T10:59
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Испанская партия "Граждане" (Ciudadanos) призывает власти Евросоюза расследовать убийство в Испании перебежчика из РФ Максима Кузьминова, в причастности к этому подозревает Москву, однако никаких доказательств не приводит, пишет издание Mundo. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией об убийстве Кузьминова в Испании. "Ciudadanos просят Еврокомиссию расследовать убийство в Аликанте российского пилота Максима Кузьминова", - пишет издание. Как отмечается, соответствующее письмо с призывом была направлено главе евродипломатии Жозепу Боррелю. Партия отмечает, что сначала Гражданская гвардия расследовала произошедшее как сведение счетов. Однако после того, как была установлена личность убитого, по утверждению Ciudadanos, "все признаки указывают на внесудебную казнь, заказанную российскими властями". При этом партия не привела никаких доказательств этому обвинению. Кроме того, партия призвала Еврокомиссию сделать своим приоритетом противодействие "агентам РФ" в Европе, а также потребовала "срочно осуществить меры по укреплению европейских контрразведывательных сетей и оценить новую информацию перед подготовкой новых пакетов санкций против РФ". Ciudadanos - левоцентристская партия, у нее нет мест в парламенте Испании, но она представлена в европарламенте. В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили РИА Новости, что расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с предателем были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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в мире, испания, россия
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В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство Кузьминова

В Испании призвали власти ЕС расследовать убийство пилота-перебежчика Кузьминова

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Максим Кузьминов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Испанская партия "Граждане" (Ciudadanos) призывает власти Евросоюза расследовать убийство в Испании перебежчика из РФ Максима Кузьминова, в причастности к этому подозревает Москву, однако никаких доказательств не приводит, пишет издание Mundo.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией об убийстве Кузьминова в Испании.
"Ciudadanos просят Еврокомиссию расследовать убийство в Аликанте российского пилота Максима Кузьминова", - пишет издание. Как отмечается, соответствующее письмо с призывом была направлено главе евродипломатии Жозепу Боррелю.
Партия отмечает, что сначала Гражданская гвардия расследовала произошедшее как сведение счетов. Однако после того, как была установлена личность убитого, по утверждению Ciudadanos, "все признаки указывают на внесудебную казнь, заказанную российскими властями". При этом партия не привела никаких доказательств этому обвинению.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Кроме того, партия призвала Еврокомиссию сделать своим приоритетом противодействие "агентам РФ" в Европе, а также потребовала "срочно осуществить меры по укреплению европейских контрразведывательных сетей и оценить новую информацию перед подготовкой новых пакетов санкций против РФ".
Ciudadanos - левоцентристская партия, у нее нет мест в парламенте Испании, но она представлена в европарламенте.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова.
В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили РИА Новости, что расследование убийства в Испании, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с предателем были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин за круглым столом Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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