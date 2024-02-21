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Сальдо рассказал о ситуации в Крынках - РИА Новости, 21.02.2024
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Сальдо рассказал о ситуации в Крынках
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках - РИА Новости, 21.02.2024
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках
В селе Крынки на левобережье Херсонской области продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ, они находятся в развалинах жилой застройки и на окраине... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:51
2024-02-21T18:51
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В селе Крынки на левобережье Херсонской области продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ, они находятся в развалинах жилой застройки и на окраине населенного пункта, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в села Крынки на левом берегу Днепра завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, в Крынках находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. Потери противника здесь составили почти 3400. Губернатор региона Владимир Сальдо поблагодарил морских пехотинцев гвардейской 810-й бригады и десантников за освобождение села. "Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зелёнке" по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском её поражения", - написал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо рассказал о ситуации в Крынках

Сальдо: в Крынках продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ

© Владимир Сальдо/TelegramМорские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
© Владимир Сальдо/Telegram
Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В селе Крынки на левобережье Херсонской области продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ, они находятся в развалинах жилой застройки и на окраине населенного пункта, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в села Крынки на левом берегу Днепра завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, в Крынках находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. Потери противника здесь составили почти 3400. Губернатор региона Владимир Сальдо поблагодарил морских пехотинцев гвардейской 810-й бригады и десантников за освобождение села.
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"Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зелёнке" по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском её поражения", - написал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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