Сальдо рассказал о ситуации в Крынках
Сальдо: в Крынках продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ
© Владимир Сальдо/TelegramМорские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады разворачивают флаг России в селе Крынки
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В селе Крынки на левобережье Херсонской области продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ, они находятся в развалинах жилой застройки и на окраине населенного пункта, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в села Крынки на левом берегу Днепра завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, в Крынках находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. Потери противника здесь составили почти 3400. Губернатор региона Владимир Сальдо поблагодарил морских пехотинцев гвардейской 810-й бригады и десантников за освобождение села.
"Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зелёнке" по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском её поражения", - написал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.