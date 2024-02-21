https://ria.ru/20240221/krynki-1928825803.html

Сальдо рассказал о ситуации в Крынках

Сальдо рассказал о ситуации в Крынках - РИА Новости, 21.02.2024

Сальдо рассказал о ситуации в Крынках

В селе Крынки на левобережье Херсонской области продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ, они находятся в развалинах жилой застройки и на окраине... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:51

2024-02-21T18:51

2024-02-21T18:51

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В селе Крынки на левобережье Херсонской области продолжается зачистка отдельных небольших групп ВСУ, они находятся в развалинах жилой застройки и на окраине населенного пункта, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в села Крынки на левом берегу Днепра завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, в Крынках находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. Потери противника здесь составили почти 3400. Губернатор региона Владимир Сальдо поблагодарил морских пехотинцев гвардейской 810-й бригады и десантников за освобождение села. "Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зелёнке" по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском её поражения", - написал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

https://ria.ru/20240121/poterya-1922578986.html

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Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр