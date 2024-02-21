https://ria.ru/20240221/koshelki-1928750281.html

Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности, считают эксперты

Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности, считают эксперты - РИА Новости, 21.02.2024

Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности, считают эксперты

Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности, происхождение средств было крайне сложно отследить, так как идентификация клиента была необязательной, рассказали... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:26

2024-02-21T15:26

2024-02-21T16:05

экономика

россия

отзыв лицензии у киви банка

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности, происхождение средств было крайне сложно отследить, так как идентификация клиента была необязательной, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. "Решение регулятора связано с тем, что Qiwi-кошельки не обеспечивали прозрачности. Происхождение средств было крайне сложно отследить, и они вполне могли использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем", - комментирует старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. С ним согласен финансовый эксперт, автор проекта "Экономизм" Алексей Кричевский. Он считает, что "если бы кошельки использовались чисто для оборота криптовалют, то, скорее всего, ЦБ ограничился бы чем-нибудь менее категоричным". "Учитывая почти полную анонимность сервиса - для получения кошелька нужен был только номер телефона - такое решение ЦБ (отзыв лицензии - ред.) можно назвать логичным. А факт того, что компания работала во всем СНГ, давал возможность подумать о том, что через кошельки могли направляться деньги на Украину", - отмечает эксперт. Кричевский считает, что рассматривать эту ситуацию с отзывом лицензии как тренд в банковском сегменте нельзя, потому что "Киви банк" - это банк, который фактически был нужен для обслуживания кошельков, как таковой масштабной работы в других направлениях он не вел. Главный исполнительный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко считает, что на смену Qiwi придут другие платежные платформы. "Qiwi – не последнее платежное решение, и тут на смену придут другие возможности рынка. Что касается букмекеров и прочего бизнеса, предлагаю разделить на легальный, у кого есть лицензия на ведение деятельности в России, и нелегальный бизнесы. У первых как раз не будет каких-либо проблем с подключением других платежных платформ. В то же время у вторых – форекса и не лицензированных букмекеров, более сложная ситуация. Тем не менее думаю, и они найдут выход. Qiwi – крупнейшая и популярная платежная система на российском рынке, но не единственная", - отметила она.

https://ria.ru/20240221/kivi_bank-1928702640.html

https://ria.ru/20240221/kivi-1928663811.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, отзыв лицензии у киви банка