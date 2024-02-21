https://ria.ru/20240221/kontrnastuplenie-1928797900.html

Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается

Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается - РИА Новости, 21.02.2024

Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил японскому телеканалу NHK, что контрнаступление ВСУ продолжается, но оно не приносит тех результатов, которых ожидали... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:09

2024-02-21T17:09

2024-02-21T17:09

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил японскому телеканалу NHK, что контрнаступление ВСУ продолжается, но оно не приносит тех результатов, которых ожидали партнеры Украины. "Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны. У нас есть проблема нехватки снарядов на фронте, но за счет дронов, роботов и таких новых технологий, как РЭБ, мы пытаемся преодолеть эту проблему", - сказал Шмыгаль. В то же время премьер-министр намекнул на некие новые разработки, которые "покажут интересные результаты" в этом году на Черном море. "Я верю, что в этом году мы покажем очень важные и интересные результаты. Это не столько контрнаступление, это начало использования новых технологий и результат этого будет виден в Черном море, а потом и на фронте", - подчеркнул глава кабмина. Также он настаивает на осуществлении "формулы мира Зеленского", мотивируя это тем, что из-за того, что Россия обладает ядерным оружием, одержать победу "в военном смысле" не получится. "Россия ядерная держава, поэтому мы понимаем, что даже если мы вернем себе большую часть территории, то в военном смысле не сможем выиграть", - сказал Шмыгаль. Премьер-министр Украины находился с визитом в Японии, где принимал участие в двусторонней конференции по продвижению помощи для восстановления Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр