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Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/kontrnastuplenie-1928797900.html
Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается
Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается - РИА Новости, 21.02.2024
Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил японскому телеканалу NHK, что контрнаступление ВСУ продолжается, но оно не приносит тех результатов, которых ожидали... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:09
2024-02-21T17:09
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил японскому телеканалу NHK, что контрнаступление ВСУ продолжается, но оно не приносит тех результатов, которых ожидали партнеры Украины. "Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны. У нас есть проблема нехватки снарядов на фронте, но за счет дронов, роботов и таких новых технологий, как РЭБ, мы пытаемся преодолеть эту проблему", - сказал Шмыгаль. В то же время премьер-министр намекнул на некие новые разработки, которые "покажут интересные результаты" в этом году на Черном море. "Я верю, что в этом году мы покажем очень важные и интересные результаты. Это не столько контрнаступление, это начало использования новых технологий и результат этого будет виден в Черном море, а потом и на фронте", - подчеркнул глава кабмина. Также он настаивает на осуществлении "формулы мира Зеленского", мотивируя это тем, что из-за того, что Россия обладает ядерным оружием, одержать победу "в военном смысле" не получится. "Россия ядерная держава, поэтому мы понимаем, что даже если мы вернем себе большую часть территории, то в военном смысле не сможем выиграть", - сказал Шмыгаль. Премьер-министр Украины находился с визитом в Японии, где принимал участие в двусторонней конференции по продвижению помощи для восстановления Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Украины заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается

Шмыгаль: контрнаступление ВСУ продолжается, хоть и без ожидаемых результатов

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта
Украинские солдаты недалеко от линии фронта - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта. Архивное фото
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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил японскому телеканалу NHK, что контрнаступление ВСУ продолжается, но оно не приносит тех результатов, которых ожидали партнеры Украины.
"Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны. У нас есть проблема нехватки снарядов на фронте, но за счет дронов, роботов и таких новых технологий, как РЭБ, мы пытаемся преодолеть эту проблему", - сказал Шмыгаль.
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В то же время премьер-министр намекнул на некие новые разработки, которые "покажут интересные результаты" в этом году на Черном море. "Я верю, что в этом году мы покажем очень важные и интересные результаты. Это не столько контрнаступление, это начало использования новых технологий и результат этого будет виден в Черном море, а потом и на фронте", - подчеркнул глава кабмина.
Также он настаивает на осуществлении "формулы мира Зеленского", мотивируя это тем, что из-за того, что Россия обладает ядерным оружием, одержать победу "в военном смысле" не получится. "Россия ядерная держава, поэтому мы понимаем, что даже если мы вернем себе большую часть территории, то в военном смысле не сможем выиграть", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр Украины находился с визитом в Японии, где принимал участие в двусторонней конференции по продвижению помощи для восстановления Украины.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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